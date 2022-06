ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『The Last of Us Part I』を2022年9月2日に発売する。2022年6月10日より、PlayStation Store(PS Store)でダウンロード版の予約購入受付を開始した。全国のPlayStation取り扱い店、各種ECサイトではパッケージ版の予約購入受付も順次開始する。PC向けの開発も進行中だ。

『The Last of Us Part I』は、2013年にPlayStation 3(PS3)向けに発売されたサバイバルアクション『The Last of Us』のフルリメイク版。スタンダードエディション(パッケージ版/ダウンロード版)と、ゲーム内で使用できる各種アイテム等の早期アンロックを含むデジタルデラックスエディション(ダウンロード版)の2つを販売する。スタンダードエディションの価格は8,690円、デジタルデラックスエディションの価格は9,790円。

スタンダードエディション、デジタルデラックスエディションともに、パッケージ版早期購入特典、ダウンロード版予約購入特典としてゲーム内で使用できるボーナスサプリメントとボーナス部品を収録。ゲームコンテンツでは、シングルプレイ用の本編に加え、エリーとその親友ライリーの人生を変えた出来事に迫る前日譚「Left Behind -残されたもの-」が収録される。

開発スタジオ「ノーティードッグ(Naughty Dog)」の最新技術を使ったPS5用エンジンで細部まで作り込まれた本作は、リアルな光の演出と空気感、緻密なディテール、再構築され現実味の増した景観の相乗効果により、プレイ体験が格段に進化。原作を忠実に再現しながらも、ゲーム性の向上、操作性の改善、アクセシビリティの拡充、そしてエフェクトの改善や臨場感の増した探索や戦闘により、かつてない没入感を実現した。

DualSenseワイヤレスコントローラーの機能にも完全対応し、ハプティックフィードバックはすべての武器に対応して戦闘を盛り上げるだけでなく、小雨の感覚や雪を踏むときの感触が楽しめるなど、環境にも生命を吹き込んだ。アダプティブトリガーは主人公・ジョエルのリボルバーやエリーの弓などで、引き金の抵抗や発射時の反動を演出し戦闘への没入感を高める。

また、PS5本体の超高速SSDにより、初回の読み込みは瞬時に完了し、その後はシームレスにプレイ可能。ストーリーを中断した箇所や、特定の戦闘/チャプターから瞬時にプレイを再開できるという。

『The Last of Us Part I』アナウンストレーラー

©2022 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog LLC. The Last of Us is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.