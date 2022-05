ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、新しいPlayStation Plusの対象タイトルを追加公開した。なお、タイトルのラインアップは国・地域によって異なる場合がある。また、一部のタイトルはサービス開始時点でストリーミングでのプレイに対応していない場合があるが、ダウンロードしてプレイすることは可能だ。

新しいPlayStation Plusの対象タイトルを追加公開

新しいPlayStation Plusで提供されるプランは、「Essential(エッセンシャル)」「Extra(エクストラ)」「Premium(プレミアム、一部の国・地域においてはDeluxe )」の3種類。現在のPlayStation Plusで提供している内容と同様のサービスについては、すべてのプランで楽しめる。6月のフリープレイ対象タイトルについては、後日発表予定だ。

「Extra」「Premium」では、月々のフリープレイに加えて以下のタイトルを楽しめる。毎月の中旬にタイトルラインアップを更新し、新しいタイトルを追加していく。

PlayStation 4およびPlayStation 5のゲームカタログ

【PlayStation Studiosのタイトル】

『ALIENATION(エイリアンネーション)』| Housemarque、PS4

『Bloodborne』| 株式会社フロム・ソフトウェア/Japan Studio、PS4

『アッシュと魔法の筆』| Pixelopus、PS4

『Days Gone』| Bend Studio、PS4

『デッドネーション:黙示録エディション』| Housemarque、PS4

『DEATH STRANDING』および『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』| 株式会社コジマプロダクション、PS5/PS4

『Demon’s Souls』| Bluepoint Games/PlayStation Studios、PS5

『Destruction AllStars』| Lucid Games、PS5

『New みんなのGOLF』| Japan Studio、PS4

『Ghost of Tsushima Director’s Cut』| サッカーパンチ、PS5/ PS4

『ゴッド・オブ・ウォー』| サンタモニカスタジオ、PS4

『GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択』| Japan Studio、PS4

『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動』| Japan Studio、PS4

『Horizon Zero Dawn』| ゲリラ、PS4

『inFAMOUS First Light』| サッカーパンチ、PS4

『inFAMOUS Second Son』| サッカーパンチ、PS4

『KNACK』| Japan Studio、PS4

『リトルビッグプラネット3』| Sumo Digital、PS4

『LocoRoco』| Japan Studio、PS4

『LocoRoco 2』| Japan Studio、PS4

『Marvel’s Spider-Man』| インソムニアック・ゲームズ、PS4

『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』| インソムニアック・ゲームズ、PS5/PS4

『MATTERFALL』|Housemarque、PS4

『メディーバル 甦ったガロメアの勇者』| Other Ocean、PS4

『パタポン』| Japan Studio、PS4

『パタポン2 ドンチャカ♪』| Japan Studio、PS4

『RESOGUN』| Housemarque、PS4

『Returnal』| Housemarque、PS4

『ワンダと巨像』| Japan Studio、PS4

『Tearaway PlayStation 4』|Media Molecule、PS4

『人喰いの大鷲トリコ』|Japan Studio、PS4

『The Last of Us Remastered 』| ノーティードッグ、PS4

『The Last of Us Left Behind ‐残されたもの‐』| ノーティードッグ、PS4

『Until Dawn -惨劇の山荘-』| Supermassive Games、PS4

『アンチャーテッド コレクション』| ノーティードッグ、PS4

『アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝』| ノーティードッグ、PS4

『アンチャーテッド 古代神の秘宝』| ノーティードッグ、PS4

『Wipeout Omega Collection』| Clever Beans & Creative Vault Studios、PS4



【ソフトウェアメーカー各社のタイトル】

『Ashen [アシェン]』| Annapurna Interactive、PS4

『アサシン クリード ヴァルハラ PS4 & PS5』 | ユービーアイソフト株式会社、PS5/PS4

『バットマン:アーカム・ナイト スペシャル・エディション』 | ワーナー ブラザース ジャパン合同会社、PS4

『Celeste』| 有限会社ハチノヨン、PS4

『シティーズ:スカイライン』| 株式会社スパイク・チュンソフト、PS4

『CONTROL アルティメット・エディション』| 株式会社マーベラス、PS5/PS4

『Dead Cells』| Motion Twin、PS4

『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』| 株式会社スクウェア·エニックス、PS4

『フォーオナー』 | ユービーアイソフト株式会社、PS4

『ファークライ3 クラシックエディション』 | ユービーアイソフト株式会社、PS4

『ファークライ4』 | ユービーアイソフト株式会社、PS4

『Hollow Knight (ホロウナイト) 』| Team Cherry Pty Ltd 、PS4

『Marvel’s Guardians of the Galaxy』| 株式会社スクウェア·エニックス、PS5/PS4

『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4』| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント、PS4

『NBA 2K22』| Take-Two 、PS5/PS4

『Outer Wilds』| Annapurna Interactive、PS4

『レッド・デッド・リデンプション2』| Rockstar Games、PS4

『biohazard HD Remaster』| 株式会社カプコン、PS4

『SOULCALIBUR VI Welcome Price!! 』| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント、PS4

『The Artful Escape』| Annapurna Interactive、PS5/PS4

『ザ クルー2』 | ユービーアイソフト株式会社、PS4

『ディビジョン』 | ユービーアイソフト株式会社、PS4



「Premium」のメンバーは、以下のクラシックタイトルやリマスターではないオリジナル版のPS3タイトルも楽しめる。しかも、一部のクラシックタイトルでは、発売当初のバージョンと比較してフレームレートの向上や高画質化を実現。いつでもゲームをセーブできたり、ゲームをやり直したいときに巻き戻したりできたりする機能が搭載されるなど、いくつかのタイトルでは新しいユーザーインターフェースも用意するという。前世代機からリマスターされたクラシックタイトルも追加される予定だ。

なお、日本国内では、PCにおけるクラウドストリーミングサービスは、後日アップデートで対応予定だ。

クラシックゲームのタイトルリスト(初代PlayStationおよびPSP)

【PlayStation Studiosのタイトル】

『サルゲッチュ』| Japan Studio、初代PlayStation

『みんなのGOLF』| Japan Studio、初代PlayStation

『I.Q Intelligent Qube』| Japan Studio、初代PlayStation

『JumpingFlash! アロハ男爵ファンキー大作戦の巻』| Japan Studio、初代PlayStation

『STAR STRIKE PORTABLE』| Housemarque、PSP



【ソフトウェアメーカー各社のタイトル】

『ミスタードリラー』| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント、初代PlayStation

『鉄拳2』| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント、初代PlayStation



クラシックゲームのタイトルリスト(リマスター)

【PlayStation Studiosのタイトル】

『ジャック×ダクスター 2』| ノーティードッグ、PS4

『Jak 3(英語版)』| ノーティードッグ、PS4

『Jak X: Combat Racing(英語版)』| ノーティードッグ、PS4

『ジャック×ダクスター 旧世界の遺産』| ノーティードッグ、PS4



【ソフトウェアメーカー各社のタイトル】

『バイオショック リマスター』| Take-Two、PS4

『ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション』| Take-Two、PS4

『Bulletstorm: Full Clip Edition』| Gearbox Publishing、PS4

『Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning(キングダムズ オブ アマラー:リレコニング)』| THQ Nordic、PS4



PlayStation 3のタイトルリスト(ストリーミング)

【PlayStation Studiosのタイトル】

『みんニャのパターGOLF』| Japan Studio、PS3

『Demon’s Souls』| 株式会社フロム・ソフトウェア/Japan Studio、PS3

『無限回廊 −序曲−』| Japan Studio、PS3

『みんなのGOLF 5』| Japan Studio、PS3

『みんなのGOLF 6』| Japan Studio、PS3

『ICO』| Japan Studio、PS3

『おいでよロコロコ!! BuuBuu Cocoreccho!』| Japan Studio、PS3

『モーターストームRC』| Evolution Studios、PS3

『パペッティア』| Japan Studio、PS3

『rain』| Japan Studio、PS3

『ラチェット&クランク FUTURE 2』| インソムニアック・ゲームズ、PS3

『ラチェット&クランク INTO THE NEXUS』| インソムニアック・ゲームズ、PS3

『RESISTANCE 3』| インソムニアック・ゲームズ、PS3

『STAR STRIKE HD』| Housemarque、PS3

『TOKYO JUNGLE』| Japan Studio、PS3

『バイキングぽいぽい!!』| Clever Beans、PS3



【ソフトウェアメーカー各社のタイトル】

『悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2』| 株式会社コナミデジタルエンタテインメント、PS3

『LOST PLANET 2』| 株式会社カプコン、PS3

『NINJA GAIDEN Σ2』| 株式会社コーエーテクモゲームス、PS3



2時間のゲームトライアルも用意

そのほか、「Premium」のメンバー向けには、購入前に一部のゲームを2時間プレイできる「ゲームトライアル(プレイ時間制限あり)」を用意する。ゲームトライアルによって、購入を迷っているときにゲームを体験でき、ゲームトライアルで獲得したトロフィーやセーブデータは、ゲームを購入した場合、本編にも引き継がれる。ゲームトライアルに対応する一部のタイトルは以下の通り。

【PlayStation Studiosのタイトル】

『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』| ノーティードッグ、PS5

『Horizon Forbidden West』| ゲリラ、PS5/PS4



【ソフトウェアメーカー各社のタイトル】

『サイバーパンク2077』| CD PROJEKT S.A. 、PS5

『ファーミングシミュレーター 22』| 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 、PS5/PS4

『ワンダーランズ ~タイニー・ティナと魔法の世界』| Take-Two 、PS5/PS4

『WWE 2K22』| Take-Two 、PS5/PS4



ゲームトライアルのイメージ

新しいPlayStation Plusについては、5月24日のアジアでのサービス開始を皮切りに、6月2日に日本、6月13日に北米・中南米、6月23日に欧州・オーストラリア・ニュージーランドで開始される。