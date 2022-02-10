KDDI、沖縄セルラーは2月10日、5G対応スマートフォン「AQUOS sense6」を2月18日に発売すると発表した。UQ mobileで販売される。

価格は、MNPあるいはauからの番号移行で18,470円、新規契約は29,470円、機種変更は34,970円（いずれも一括購入の場合）。

AQUOS sense6

「AQUOS sense6」は、6.1インチのIGZO OLEDディスプレイを採用したシャープ製Androidスマートフォン。色彩諧調10億色に対応し、画面解像度はフルHD（2,432×1,080ドット）。

幅約70mm、薄さ7.9mmのスリムなボディに、4,570mAh大容量バッテリーを搭載。表示内容や操作に応じて画面の書き換え頻度を制御するアイドリングストップ機能により、約1週間の電池持ちを実現したとする。

アウトカメラは標準（約4,800万画素、F1.8）＋広角（約800万画素、F2.4）＋望遠（約800万画素、F2.4）の3眼構成で、インカメラは約800万画素。暗所に強く、ノイズや白とび、黒つぶれなどを調整する新画質エンジン「ProPix3」や、シーンを自動で検出する「AIオート」を搭載した。

筐体はフラットなデザインで、指紋センサーを画面内に配置することで狭額縁化を実現。指紋センサーの長押しで電子決済アプリなどを起動できるほか、よく使うアプリをフォルダで一覧表示し、支払いアプリやポイントカードをスムーズに切替えられる「Payトリガー」を搭載する。

主な仕様は下記のとおり。