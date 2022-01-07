KDDI／沖縄セルラーは1月7日、シャープ製のAndroidスマートフォン「AQUOS wish SHG06」を1月14日に発売すると発表した。au、UQ mobileの両ブランドで販売され、価格は26,180円。

auでは残価型の割引プログラム「スマホトクするプログラム」の対象となり、同プログラムを利用して所定の期間内に端末を返却した場合の実質負担金は22,001円となる。

AQUOS wish SHG06

AQUOS wish SHG06は5G対応のエントリーモデル。防水・防塵・耐衝撃性能を備え、おサイフケータイや指紋認証にも対応する。外装に再生プラスチック素材を採用するなど、環境面の配慮もアピールする。

カラーはオリーブグリーン、アイボリー、チャコールの3色。主な仕様は下記のとおり。