ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、定額サービスPlayStation Now（PS Now）に2022年2月1日から追加するタイトルを発表した。

PS Nowは、400以上のPlayStation 4（PS4）/PlayStation 3（PS3）タイトルが遊び放題の定額サービス。ストリーミングに加え、対象のPS4ソフトウェアタイトルをPS5/PS4本体へダウンロードする形でも遊べる。

今回追加されるタイトルは、『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』『英雄伝説 閃の軌跡I：改 -Thors Military Academy 1204-』『英雄伝説 閃の軌跡II：改 -The Erebonian Civil War-』『Little Big Workshop(リトル ビッグ ワークショップ)』『Through the Darkest of Times(スルー ザ ダーケスト オブ タイムズ)』の5つ。『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』は期間限定配信で、終了日は5月2日。

  • 『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001–2021. Rockstar Games, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto III and R* Logo are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. Unreal® Engine, Copyright 1998–2021, Epic Games, Inc. All rights reserved. Uses Oodle. Copyright © 2008–2021 by Epic Game Tools, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are properties of their respective owners. All rights reserved.

  • 『英雄伝説 閃の軌跡I：改 -Thors Military Academy 1204-』©2013-2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

  • 『英雄伝説 閃の軌跡II：改 -The Erebonian Civil War-』©2014-2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

  • 『Little Big Workshop（リトル ビッグ ワークショップ）』Developed by Mirage Game Studios, Sweden and published by www.handy-games.com GmbH. HandyGames is a THQ Nordic Family Member. © 2020 All rights reserved.

  • 『Through the Darkest of Times（スルー ザ ダーケスト オブ タイムズ）』© www.handy-games.com GmbH

そのほか、すでに配信中の期間限定タイトルのうち、『鉄拳7』と『マフィア コンプリート・エディション』が2月28日までの配信だ。

  • 『鉄拳7』The Walking Dead © 2019 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.TEKKEN™7 & ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

  • 『マフィア コンプリート・エディション』© 2020 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. DEVELOPED BY HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13, AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE ALL TRADEMARKS AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ALL OTHER MARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. ALL RIGHTS RESERVED.