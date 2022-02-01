ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、定額サービスPlayStation Now（PS Now）に2022年2月1日から追加するタイトルを発表した。
PS Nowは、400以上のPlayStation 4（PS4）/PlayStation 3（PS3）タイトルが遊び放題の定額サービス。ストリーミングに加え、対象のPS4ソフトウェアタイトルをPS5/PS4本体へダウンロードする形でも遊べる。
今回追加されるタイトルは、『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』『英雄伝説 閃の軌跡I：改 -Thors Military Academy 1204-』『英雄伝説 閃の軌跡II：改 -The Erebonian Civil War-』『Little Big Workshop(リトル ビッグ ワークショップ)』『Through the Darkest of Times(スルー ザ ダーケスト オブ タイムズ)』の5つ。『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』は期間限定配信で、終了日は5月2日。
『グランド・セフト・オート：バイスシティ 決定版』Rockstar Games, Inc. 622 Broadway, New York, NY, 10012. © 2001–2021. Rockstar Games, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto III and R* Logo are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. Unreal® Engine, Copyright 1998–2021, Epic Games, Inc. All rights reserved. Uses Oodle. Copyright © 2008–2021 by Epic Game Tools, Inc. The ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are properties of their respective owners. All rights reserved.
『Little Big Workshop（リトル ビッグ ワークショップ）』Developed by Mirage Game Studios, Sweden and published by www.handy-games.com GmbH. HandyGames is a THQ Nordic Family Member. © 2020 All rights reserved.
『Through the Darkest of Times（スルー ザ ダーケスト オブ タイムズ）』© www.handy-games.com GmbH
そのほか、すでに配信中の期間限定タイトルのうち、『鉄拳7』と『マフィア コンプリート・エディション』が2月28日までの配信だ。
『鉄拳7』The Walking Dead © 2019 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. MAIN CHARACTER DESIGN：TETSUYA NOMURA© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.TEKKEN™7 & ©2019 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
『マフィア コンプリート・エディション』© 2020 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. DEVELOPED BY HANGAR 13. MAFIA, TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, 2K, HANGAR 13, AND THEIR RESPECTIVE LOGOS ARE ALL TRADEMARKS AND/OR REGISTERED TRADEMARKS OF TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. ALL OTHER MARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. ALL RIGHTS RESERVED.