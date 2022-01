メジャーリーグを題材にした野球ゲーム『MLB The Show 22』が4月5日に発売されます。対応プラットフォームはPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox One Xbox Series X|S、Nintendo Switch。2月1日2時からはダウンロード版の予約受付が開始されました。パッケージ版は2月3日9時30分から順次予約開始。2月2日には限定版の情報も公開される予定です。

「The Show」シリーズといえば、パッケージのカバーがどの選手になるかにも注目が集まるタイトル。前作の『MLB The Show 21』では、タティス・ジュニアがカバーに選ばれ、ほかにもミゲル・カブレラやジョシュ・ドナルドソン、ブライス・ハーパーなどスター選手が表紙を飾ってきました。

そして、『MLB The Show 22』のカバーに選ばれたのは大谷翔平選手。2021年の活躍を見れば、大方の予想通りとも言えそうです。投手として9勝を挙げ、打者として46本塁打を放ったうえ、満票でMVPを獲得。『MLB The Show 22』のカバーを務めるのに、これ以上の選手はいないでしょう。奇しくもタイトルは『MLB The Show』。まさに、ゲームでも“SHO-TIME”です。

大谷翔平選手が『MLB The Show 22』のカバーに

大谷選手本人に直撃! カバーを飾った感想やゲームプレイの印象は?

そんな快挙を達成した大谷選手から話を聞く機会を得ました。『MLB The Show 21』のカバーを飾った感想やゲームプレイの印象など、率直な意見をうかがっていきます。

――早速ですが、カバーアスリートとなった気持ちをお聞かせください。

大谷翔平選手(以下、大谷):実は、『MLB The Show 22』のカバーになるお話は、2021年の中頃くらいにいただいていました。伝統あるゲームのカバーに選ばれて大変光栄に思っています。

――これまでスーパースターがカバーを務めてきたなか、大谷選手が選ばれたことについてはどう思いますか。

大谷:数多くのスター選手のなかから選んでもらえたのは励みになります。

――『MLB The Show 22』をプレイした感想はいかがでしょうか。

大谷:グラフィックがすごくキレイでした。動きもよかったです。リアルなグラフィックの野球ゲームはあまりやってこなかったので、これからはリアルなゲームもやってみたいと思いました。

――『MLB The Show 22』内での大谷選手は、2021年の好成績に見合う能力を発揮していましたでしょうか。

大谷:そこまでやり込んでプレイしたわけではないので、細かいところまではわからなかったです。

――ゲーム中の動きはどうでしたか?

大谷:顔もフォームも似ていました。チームメイトも自分も。

――『MLB The Show 22』をプレイして、ピッチャー大谷とバッター大谷の対決はどちらが有利だと感じましたか。

大谷:『MLB The Show』は、打つほうが難しいと思うので、ゲームとしては、ピッチャーが有利かなと思います。

――ゲーム上で対戦したい相手はいますか?

大谷:対戦というか、自分のチームメイトを操作してみたいですね。

――『MLB The Show 22』はPS5でも発売されますが、PS5でプレイしたことはありますか?

大谷:PS5は持っているので、この間もやりました。Nintendo Switch版でも出るみたいなので、いろんな人にやってもらいたいです。

――チームメイトとゲームをしていると伺っているのですが、大谷選手にとってゲームはどんな存在でしょうか。

大谷:時間があいたときの暇つぶしやゲームを通じてのコミュニケーションって感じですね。日本でのオフは日本のテレビ番組などを観ていました。

――『MLB The Show 22』では、オリジナルの選手を作ったり、チームの経営をしたりできますが、興味のあることはありますか?

大谷:自分好みの選手を作ってみたいです。

――自分好みの選手とは、どのような選手でしょうか?

大谷:自分と違うタイプの選手ですね。ポジションだと、キャッチャーとかショートとか……、そういう感じのところです。

――以前にプレイしていた野球ゲームではどの選手を使っていましたか。

大谷:ラミレスやペタジーニですね。ゲームのなかでくらいバンバンホームラン打ちたいので。

――ゲームでも世界の顔となりましたが、今後のパフォーマンスに影響はありそうですか?

大谷:僕自身を知らない人に知ってもらえるのは光栄。今年も、打つほうも投げるほうも良い成績を残せるようにしたいと思っています。

――大谷選手の活躍を見て『MLB The Show 22』をやってみたいと思う人もいると思います。そのような層へ向けてメッセージをお願いします。

大谷:これを機会に『MLB The Show 22』をプレイしてみてくれるとうれしいですね。ゲーム中に登場する選手を見て、使って、メジャーリーガーの名前を覚えてくれると、実際にメジャーの野球を観たとき、より楽しめると思います。僕自身、野球ゲームで選手のことを覚えました。なので、僕だけじゃなく、多くの選手を使ってみてほしいです。テレビで観るのと違うおもしろさがあるのではないかと思います。

――最後に日本の野球ファンにメッセージをお願いします。

大谷:ゲームしかしない人がテレビの野球中継を観たり、テレビの野球中継しか観ない人が野球ゲームを始めたり、相乗効果が起こればいいなと考えています。そういうことが増えるように、今シーズンもがんばっていきます。

