ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、定額サービスPlayStation Now（PS Now）に2021年12月7日から追加するタイトルを発表した。
PS Nowは、400以上のPlayStation 4（PS4）/PlayStation 3（PS3）タイトルが遊び放題の定額サービス。ストリーミングに加え、対象のPS4ソフトウェアタイトルをPS5/PS4本体へダウンロードする形でも遊べる。
今回追加されるのは、『グランド・セフト・オートIII：決定版』『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』『スピットリング バブルでパーティー』の3タイトル。『グランド・セフト・オートIII：決定版』『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』は期間限定配信で、『グランド・セフト・オートIII：決定版』が2021年12月7日から2022年1月31日まで、『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』が2021年12月7日から配信開始で、終了日は未定だ。『スピットリング バブルでパーティー』も2021年12月7日から配信開始する。
期間限定新規追加タイトル
『グランド・セフト・オートIII：決定版』（2021年12月7日～2022年1月31日）
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』（2021年12月7日～終了日未定）
新規追加タイトル
『スピットリング バブルでパーティー』（2021年12月7日～）
そのほか、すでに配信中の期間限定タイトル『The Last of Us Part II』は2022年1月3日まで、『鉄拳7』は2022年2月28日まで。