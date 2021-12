ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、定額サービスPlayStation Now(PS Now)に2021年12月7日から追加するタイトルを発表した。

PS Nowは、400以上のPlayStation 4(PS4)/PlayStation 3(PS3)タイトルが遊び放題の定額サービス。ストリーミングに加え、対象のPS4ソフトウェアタイトルをPS5/PS4本体へダウンロードする形でも遊べる。

今回追加されるのは、『グランド・セフト・オートIII:決定版』『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』『スピットリング バブルでパーティー』の3タイトル。『グランド・セフト・オートIII:決定版』『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』は期間限定配信で、『グランド・セフト・オートIII:決定版』が2021年12月7日から2022年1月31日まで、『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』が2021年12月7日から配信開始で、終了日は未定だ。『スピットリング バブルでパーティー』も2021年12月7日から配信開始する。

期間限定新規追加タイトル

『グランド・セフト・オートIII:決定版』(2021年12月7日~2022年1月31日)

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』(2021年12月7日~終了日未定)



新規追加タイトル

『スピットリング バブルでパーティー』(2021年12月7日~)

『グランド・セフト・オートIII:決定版』

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』

そのほか、すでに配信中の期間限定タイトル『The Last of Us Part II』は2022年1月3日まで、『鉄拳7』は2022年2月28日まで。