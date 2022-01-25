KDDIは1月25日、JR東海道線／横須賀線、小田急小田原線、東急東横線など11路線の5Gエリア化を2021年12月／2022年1月にかけて完了したと発表した。すでに5Gエリア化済みの路線とあわせ、全国17路線の5Gエリア化が完了したことになる。

KDDIによる鉄道路線主要区間のホーム・駅間の5Gエリア化は、2021年6月の「鉄道路線5G化」宣言として2021年度末にJR・私鉄を含む関東21路線／関西5路線の5Gエリア化を目指す方針が明らかにされていた。2021年9月の時点でJR山手線／中央線など6路線（一部区間）の5Gエリア化状況が発表されており、今回の発表はその後の進捗状況を伝えるものとなる。

5Gエリア化の完了が発表されたのは下記の区間（発表済みの路線・区間も含む）。