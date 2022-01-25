KDDIは1月25日、JR東海道線／横須賀線、小田急小田原線、東急東横線など11路線の5Gエリア化を2021年12月／2022年1月にかけて完了したと発表した。すでに5Gエリア化済みの路線とあわせ、全国17路線の5Gエリア化が完了したことになる。

  • JR東海道線、横須賀線
  • 小田急小田原線、東急東横線

  • 主要区間の5Gエリア化が完了したJR東海道線／横須賀線、小田急小田原線、東急東横線

KDDIによる鉄道路線主要区間のホーム・駅間の5Gエリア化は、2021年6月の「鉄道路線5G化」宣言として2021年度末にJR・私鉄を含む関東21路線／関西5路線の5Gエリア化を目指す方針が明らかにされていた。2021年9月の時点でJR山手線／中央線など6路線（一部区間）の5Gエリア化状況が発表されており、今回の発表はその後の進捗状況を伝えるものとなる。

5Gエリア化の完了が発表されたのは下記の区間（発表済みの路線・区間も含む）。

2021年9月までに発表済み
地域 路線 5Gエリア化が完了した区間
関東 JR山手線 全区間（30駅）
JR中央線 東京駅～中野駅（6駅）
JR京浜東北線 品川駅～赤羽駅（8駅）
JR埼京線 大崎駅～赤羽駅（8駅）
西武鉄道新宿線 西武新宿駅～野方駅（7駅）
関西 JR大阪環状線 全区間（19駅）
2021年12月完了
地域 路線 5Gエリア化が完了した区間
関東 JR東海道線 東京駅～横浜駅（5駅）
JR湘南新宿ライン 新宿駅～横浜駅（西大井駅を除く、7駅）
JR総武線 新宿駅～両国駅（12駅）
小田急小田原線 南新宿駅～新百合ヶ丘駅（喜多見駅を除く、17駅）
東武スカイツリーライン 浅草駅～北千住駅（堀切駅を除く、7駅）
中部 JR東海道線 清洲駅～笠寺駅（7駅）
名鉄名古屋本線 二ツ杁駅～呼続駅（9駅）
2022年1月完了
地域 路線 5Gエリア化が完了した区間
関東 JR横須賀線 品川駅～保土ヶ谷駅（西大井駅を除く、5駅）
西武鉄道池袋線 池袋駅～保谷駅（桜台駅を除く、11駅）
東急東横線 代官山駅～元住吉駅（多摩川駅を除く、10駅）
関西 JR京都線 大阪駅～茨城駅（東淀川駅を除く、6駅）