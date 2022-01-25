KDDIは1月25日、JR東海道線／横須賀線、小田急小田原線、東急東横線など11路線の5Gエリア化を2021年12月／2022年1月にかけて完了したと発表した。すでに5Gエリア化済みの路線とあわせ、全国17路線の5Gエリア化が完了したことになる。
KDDIによる鉄道路線主要区間のホーム・駅間の5Gエリア化は、2021年6月の「鉄道路線5G化」宣言として2021年度末にJR・私鉄を含む関東21路線／関西5路線の5Gエリア化を目指す方針が明らかにされていた。2021年9月の時点でJR山手線／中央線など6路線（一部区間）の5Gエリア化状況が発表されており、今回の発表はその後の進捗状況を伝えるものとなる。
5Gエリア化の完了が発表されたのは下記の区間（発表済みの路線・区間も含む）。
|2021年9月までに発表済み
|地域
|路線
|5Gエリア化が完了した区間
|関東
|JR山手線
|全区間（30駅）
|JR中央線
|東京駅～中野駅（6駅）
|JR京浜東北線
|品川駅～赤羽駅（8駅）
|JR埼京線
|大崎駅～赤羽駅（8駅）
|西武鉄道新宿線
|西武新宿駅～野方駅（7駅）
|関西
|JR大阪環状線
|全区間（19駅）
|2021年12月完了
|地域
|路線
|5Gエリア化が完了した区間
|関東
|JR東海道線
|東京駅～横浜駅（5駅）
|JR湘南新宿ライン
|新宿駅～横浜駅（西大井駅を除く、7駅）
|JR総武線
|新宿駅～両国駅（12駅）
|小田急小田原線
|南新宿駅～新百合ヶ丘駅（喜多見駅を除く、17駅）
|東武スカイツリーライン
|浅草駅～北千住駅（堀切駅を除く、7駅）
|中部
|JR東海道線
|清洲駅～笠寺駅（7駅）
|名鉄名古屋本線
|二ツ杁駅～呼続駅（9駅）
|2022年1月完了
|地域
|路線
|5Gエリア化が完了した区間
|関東
|JR横須賀線
|品川駅～保土ヶ谷駅（西大井駅を除く、5駅）
|西武鉄道池袋線
|池袋駅～保谷駅（桜台駅を除く、11駅）
|東急東横線
|代官山駅～元住吉駅（多摩川駅を除く、10駅）
|関西
|JR京都線
|大阪駅～茨城駅（東淀川駅を除く、6駅）