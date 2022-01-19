楽天モバイルは1月21日より、シャープ製のスタンダード5Gスマートフォン「AQUOS wish」の販売を開始する。製品価格は29,800円で、最大20,000ポイントの楽天ポイント還元が設定されており、条件をすべて満たせば実質負担額9,800円で購入できる。
「AQUOS wish」は12月6日に発表された「AQUOS」シリーズの新ラインアップ。「シンプルで飾らないスマホ」をコンセプトに、おサイフケータイ対応／決済アプリをすばやく起動する「Payトリガー」機能搭載／防水・防塵・耐衝撃対応などの機能を備える。再生プラスチック材の使用、パッケージの紙使用量削減、2年間で最大2回のOSバージョンアップをサポートすることで長期間利用できるなど、環境にも配慮した製品だ。
楽天モバイルでの販売価格は前述のとおり29,800円。Rakuten UN-LIMIT VIを初めて申し込んだ場合の特典として5,000ポイント、他社からの乗り換え（MNP）の場合はそれに加えて15,000ポイントの楽天ポイント還元が設定されており、MNPで初めてRakuten UN-LIMIT VIを申し込んだ場合は合計20,000ポイントの還元で実質負担額が9,800円となる。
24回の分割払いの場合は月額1,241円×24回の支払い。楽天カード限定で48回払いも利用でき、その場合は月額620円×48回の支払いとなる。なお、楽天カード以外のクレジットカードで24回払いを選択した場合は、別途分割手数料が発生する。
主な仕様は下記のとおり。
- カラー：オリーブグリーン／アイボリー／チャコール
- OS：Android 11
- CPU：Qualcomm Snapdragon 480 5G
- 内蔵メモリ：4GB（RAM）／64GB（ROM）
- ディスプレイ：約5.7インチTFT HD＋（1,520×720ドット）
- 通信方式：5G（Sub6 Band n3／28／77／78／79）、4G（FDD-LTE Band 1／2／3／5／7／8／18／19／28、TD-LTE Band 38／B39／B41）、3G（WCDMA Band I／II／V／VI／VIII／X／IX）、GSM（850MHz／900MHz／1.8GHz／1.9GHz）
- SIM：nanoSIM／eSIM
- アウトカメラ：約1,300万画素
- インカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：3,730mAh
- 防水／防塵：IPX5・IPX7／IP6X
- 生体認証：指紋認証
- その他の機能：おサイフケータイ／NFC対応
- サイズ／重さ：約W71×H147×D8.9mm、約162g