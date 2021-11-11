楽天モバイルは11月11日、シャープ製の5Gスマートフォン「AQUOS sense6」の販売を開始した。「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイル公式 楽天市場店」および「楽天モバイルショップ」にての取り扱いで、価格は39,800円。カラーはライトカッパー／シルバー／ブラックの3色。
「AQUOS sense6」は、シャープが9月28日に発表したスタンダードスマホの最新モデル。シリーズで初めてIGZO OLEDディスプレイを採用しており、厚みは従来機比で約11％薄型化した約7.9mm。バッテリは4,570mAhで、1週間の電池もちを実現した。またカメラは標準／広角／望遠の3眼構成で、「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用して新開発した画質エンジン「ProPix3」を搭載している。
主な仕様は下記のとおり。
- カラー：ライトカッパー／シルバー／ブラック
- OS：Android 11
- CPU：Qualcomm Snapdragon 690 5G
- 内蔵メモリ：4GB（RAM）／64GB（ROM）＋microSDXC（最大1,024GB）
- ディスプレイ：約6.1インチ IGZO OLED FHD＋（2,432×1,080ドット）
- 通信方式：4G（4x4 MIMO対応）／5G（Sub6）
- SIM：nanoSIM／eSIM（SIMロックフリー）
- アウトカメラ：約4,800万画素（標準）＋約800万画素（広角）＋約800万画素（望遠）
- インカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11 a／b／g／n／ac
- Bluetooth：
- バッテリ容量：4,570mAh
- 防水／防塵：IPX5／IPX8、IP6X
- 生体認証：指紋認証、顔認証
- その他の機能：おサイフケータイ対応、NFC対応
- インタフェース：USB Type-C
- サイズ／重さ：約H152×W70×D7.9mm、約156g