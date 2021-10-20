楽天モバイルは10月20日、Android搭載デバイスを利用する「Rakuten UN-LIMIT VI」契約者を対象に、「YouTube」や「YouTube Music」のコンテンツを広告配信なくバックグラウンド再生できる「YouTube Premium」を3カ月無料で使えるキャンペーンを開始した。
「YouTube Premium」は、YouTube・YouTube Music・YouTube Kids を「広告なし」「バックグラウンド再生」「オフライン再生」で楽しめる月額制有料サービス。
このたび楽天モバイルが開始した「Android利用者限定 YouTube Premium 3カ月無料キャンペーン」は、Rakuten UN-LIMIT VIを利用しているAndroid搭載のスマートフォン・タブレットから「YouTube Premium」に申し込むと、3カ月無料で利用できるキャンペーン（iPhoneはキャンペーン対象外）。
キャンペーン対象となるのは、YouTube Premiumなどのサービスをはじめて利用するユーザーで、過去にYouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube Red、Google Play Musicのうち、いずれかの定期購入や無料お試しを行ったことがあるユーザーは対象外となる。
また、Android搭載スマートフォン・タブレットでYouTube Premiumを「楽天モバイル キャリア決済」で利用した場合、YouTube Premiumの無料期間終了後（4か月目以降）もGoogle Playストアにおける支払額の10%分の「楽天ポイント」が還元されるという。すでにYouTube Premiumを利用中のユーザーもポイント還元の対象とのことだ。
上記キャンペーン適用の手順および楽天モバイルキャリア決済の設定方法は、キャンペーン特設サイトに詳しい。