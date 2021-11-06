ユニットコムは11月5日、「iiyama PC」ブランドから、第12世代Intel Core シリーズ（開発コードネーム：Alder Lake）を搭載するBTO PC（3モデル）を発売した。あわせてCPUの単品販売も開始する。
LEVEL-R969-LC129K-DYX
ゲーミングシリーズ「LEVEL∞」のLEVEL-R969-LC129K-DYXは、第12世代Intel Core i9-12900K（3.2GHz）を搭載するミドルタワー型ゲーミングPC。標準構成価格は354,880円。
標準構成時の主な仕様は、チップセットがIntel Z690、メモリがDDR4-3200 32GB（16GB×2）、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがAMD Radeon RX 6800 XT（16GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
インタフェースは、2.5GBASE-T対応有線LAN×1、USB 3.2 Gen2×2、USB 3.2 Type-C Gen2×1、USB 3.0×4、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×1。本体サイズは約W220×D460×H465mm。
LEVEL-R969-LC129K-XAX
LEVEL-R969-LC129K-XAXは、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3090（24GB）のモデル。標準構成価格は469,980円。そのほかの仕様はほぼ共通。
SENSE-F069-LC127K-QNX
クリエイター向けシリーズ「SENSE」のSENSE-F069-LC127K-QNXは、Intel Core i7-12700K（2.7GHz）を搭載するモデル。標準構成価格は333,980円。グラフィックスはNVIDIA RTX A4000（16GB）で、本体サイズは約W235×D512×H548mm。そのほかの仕様はほぼ共通。