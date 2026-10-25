FMV、ノートPC 2026冬モデルを一挙に投入。学生との協創でPC体験に寄り添う「Enter」活動

富士通クライアントコンピューティング株式会社は10月22日、「FMV 2026年冬モデル新製品発表会」を開催しました。

本発表会では、「日本の暮らし」から発想した最新ノートPCラインナップの発表にとどまらず、快適な作業環境を提供する「FMVアクセサリー」の本格展開、および学生とデジタルの関係性を探求・支援する新プロジェクト「エンター」の立ち上げも発表されました。今回は発表会の模様をレポートしていきます。

「日本の暮らしから考える」FMVの市場背景と開発理念

発表会では、富士通クライアントコンピューティング株式会社代表取締役社長の大熊 武士氏が登壇し、同社の実績と開発理念について説明しました。FMVは店頭向けPC市場において3年連続シェアナンバーワンを獲得したほか、2025年度にはWeb販売を含む国内コンシューマー市場全体でもナンバーワンを達成しているとアピールしました。

大熊社長は「パソコンの価値はCPUやメモリといった数字のスペックだけで決まるものではない」と強調します。満員電車での持ち運びやすさ、限られた住環境やデスクスペース、日本独特の働き方・学び方など、日々の暮らしの中に存在する不便や可能性を見つめることこそが開発の原点であると語りました。

同社が掲げる「メイドインジャパン」とは単なる国内製造を意味するのではなく、企画・開発から製造、販売、サポートまでを国内で完結させ、お客様の声を素早く製品へ反映する仕組みそのものを指します。この強みを活かし、市場環境の変化にも迅速に応える製品作りを推進していく方針を示しました。

富士通クライアントコンピューティング株式会社代表取締役社長 大熊 武士氏

市場状況の追い風もあり、FMVの売れ行きが好調なことをアピール

店頭でもシェアは1位、FMVブランドが改めて注目されているそうです

性能や機能ではなく「日本の暮らし」から考えた製品作りが強み

2026年冬モデル ノートPCラインナップ、世界最軽量634gの追求とニーズ別の進化

続いて商品企画部の林部圭司氏より、FMVの2026冬モデルとして登場する新モデルが紹介されました。

まず最初に「FMVを象徴するモバイルPC」として紹介されたのが14型モバイルノートPCの「FMV Note U」です。重量と稼働時間、そして性能のすべてが求められる中で、新モデルでも最軽量で約634gの重量をキープし、従来モデルよりもバッテリー稼働時間は107%と僅かですが延長したことをアピールしました。

またタッチパネル搭載モデルやバッテリー交換に対応したモデル、5Gネットワークに接続できるモデルではKDDIの「ConnectIN povo」に対応するなど、様々なニーズに対応できるモデルとして進化したことも紹介されました。

富士通クライアントコンピューティング株式会社 商品企画部 林部 圭司

14型モバイルノートとして最軽量はそのままにバッテリー稼働時間が向上したFMV Note U

最軽量時の重量はなんと約634g

KDDIのConnectIN povoを採用したモデルも導入されます

さらにFMV Uと11月3日公開の映画「ゴジラ-0.0」がコラボした「FMV Zero GODZILLA EDITION(WU3G-L3)」も発表されました。天板、トラックパッド、ACアダプタや壁紙などに同作に登場するゴジラがデザインされています。

「FMV Note C」の新モデルは美しさと使いやすさの両立を目指し開発されたモバイルノートPCです。アルミ切削の筐体は高級感も高く、底面カバーには触感塗装を行うなど見た目や手触りにこだわっています。さらに天板カスタマイズが行える、クリアカバーが用意されているので、ステッカーや写真をはさむ・貼るといった、毎日使うPCとして自分らしさを表現した使い方ができます。

また直販サイト限定モデルとして、イラストレーターの長場 雄氏とのコラボモデルも用意されます。天板には三種類の書き下ろしイラストを採用し、壁紙や専用ケースも用意されます。

高級感の高い金属製筐体と、自由なカスタマイズを実現するクリアカバーが用意されたFMV Note C

イラストレーターの長場 雄氏とのコラボモデル

「FMV Note M」は安心して長く使えることをテーマに開発された製品です。大学生など、買った後は4年以上利用したいといった声に応え、バッテリーパックの交換に対応しています。またMIL規格の耐久試験とFMV独自の耐久試験を実施し、堅牢な作りで壊れづらいモバイルノートPCです。

長く使える1台として開発されたFMV Note M

購入時に検討、希望する要素としてコストパフォーマンスの次に長く使えることを挙げる人が多いそうです

今回発表された中では唯一のA4サイズのノートPCの「FMV Note A」では、日本のユーザーからニーズの高い光学ディスクドライブを搭載しています。写真や動画をディスクメディアに保存、バックアップしているユーザーは多く、こうしたデータは「思い出」として、いつでも振り返って楽しみたいと考えるユーザーの声に応える仕様です。

光学ディスクドライブを搭載する16型ノートPCのFMV Note A

15型以上のノートPCの購入者の約7割が、光学ディスクドライブ付きを希望

また、今回発表されたラインナップはすべてCopilot+PCの要件を満たすAI PCです。長く使いたいという声に応え、今後まだまだ進化していくAIを活用できる性能をしっかりもった製品を取り揃えています。

毎日使うPC周りも快適にする「FMV Accessory」

今回、PC本体だけでなく周辺機器として新たに「FMV Accessory」が展開していくことが発表されました。

プロダクトマネージメント本部ペリフェラル総括部開発部マネージャーの和田貴之氏は「日本の暮らしに寄り添いながら、限られた空間を快適なワークスペースへ変えることを目指して開発した」と語ります。

「FMV Keyboard X」では打鍵感やキーサイズ、キーピッチなどキーボードとしての使い心地も追及しながら、筐体を極限まで小さくすることで、小さなデスクでも快適に利用することができます。

また23.8型フルHDディスプレイ「FMV Display V」は一般的なモニタースタンドに加え、アーム型のフラッグスタイルのスタンドのモデルを用意することで、モニターを従来型のスタンドに比べ壁面に近い場所に設置でき、さらにモニター下に16インチまでのノートPCを収められる高さを確保することで、こちらも小さいデスクであっても広々と、ワークスペースを確保できます。

もちろん、FMV Keyboard XではFMVキーボードマイスターの藤川英之氏が監修した3種のアクチュエーション調整を切り替える機能があったり、FMV Mouse Xは手の大きさの大小問わず持ちやすい大きさやボタン配置に加え、ユーティリティソフトで各種ボタンの機能を変更できるといった、周辺機器本来の性能、使い勝手も追及されています。

プロダクトマネージメント本部ペリフェラル総括部開発部マネージャー 和田 貴之氏

日本の住環境にフィットするアクセサリーとして発表されたFMV Accessory

余計な部分をそぎ落とし、コンパクトながら高機能なFMV Keyboard X

手の大きさに関係なくフィットするサイズや形状を突き詰めたFMV Mouse X

実際に狭いデスクにFMVとアクセサリを設置、既製品と比べ広い作業スペースが確保できることがアピールされていました

学生支援活動の「Enter」を開始

発表会では2026冬モデルの新商品に加え、FCCLが新たに取り組む「Enter」についても語られました。

Enterは「学生の今とその先を研究するプロジェクト」で、学研教育総合研究所と共同で始動したプロジェクトです。前身として2025年に発売された初代FMV Note Cと同時にスタートした「GOOD CAMPUS LIFE Project」があり、その活動の中でAIの普及に伴うドラスティックな環境変化や、学生の暮らしや学びについて、より深く学び理解する必要性を感じたとのことです。

Enterの活動第一弾として、学生を対象に実施したアンケート調査では「高校生の頃よりも、大学生になってPCを利用する頻度、時間が増えた」とする一方、「スマートフォンの操作に自信はあるが、PCの操作には自信がない」など、デジタルネイティブと呼ばれる現役の学生でも、PCの利用の仕方、PCの習熟度が以前と変化していることが明らかになりました。

また、Enterのアドバイザーを務める青山学院大学教育人間科学部教育学科教授の益川弘如氏も「AIが答えを見つけてくれる時代だからこそ、PCをはじめ、デジタル技術を正しく扱えるスキルが求められる時代になっている。」と、学生の現在地点とこれからについて、PCを中心としたデジタル活用の重要性の高さを語りました。

こうした調査、研究の結果はもちろん今後のFCCL製品やサービス、サポートに活かされる他、PC以外の分野、そして社会に対しても新たな価値観の創造に活用したいと、Enterの活動に対しての意気込みを感じました。