ユニットコムは10月25日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、プロゲーミングチーム「GameWith」とコラボした「LEVEL∞ RGB BuildコラボゲーミングPC」を発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は202,980円から。

GameWithは、日本最大級のゲームレビュー・攻略サイト。Nephrite選手らが所属するFORTNITE部門で競技シーンに参加しており、今回ユニットコムとスポンサー契約を締結。コラボPCの発売を記念して、PC購入時に最大30,000円オフを適用できるWEBクーポンを配布するほか、TwitterとInstagramでコラボPCのプレゼントキャンペーンを実施している。詳細は公式Twitterアカウント@LEVEL_INFや、コラボPC特設サイトに詳しい。

LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]

  • LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]

  • OS：Windows 10 Home
  • プロセッサ：Intel Core i7-11700K
  • CPUクーラー：12cm×3 ラジエーターファンLED水冷CPUクーラー
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • 光学ドライブ：なし
  • グラフィックス：GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X
  • 電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源
  • 価格：333,980円

LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]

  • LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]

  • OS：Windows 10 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • グラフィックス：GeForce RTX 3060 12GB GDDR6
  • 電源ユニット：700W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源
  • 価格：202,980円

LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]

  • OS：Windows 10 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
  • 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
  • グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
  • 電源ユニット：700W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源
  • 価格：264,980円