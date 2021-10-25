ユニットコムは10月25日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、プロゲーミングチーム「GameWith」とコラボした「LEVEL∞ RGB BuildコラボゲーミングPC」を発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は202,980円から。
GameWithは、日本最大級のゲームレビュー・攻略サイト。Nephrite選手らが所属するFORTNITE部門で競技シーンに参加しており、今回ユニットコムとスポンサー契約を締結。コラボPCの発売を記念して、PC購入時に最大30,000円オフを適用できるWEBクーポンを配布するほか、TwitterとInstagramでコラボPCのプレゼントキャンペーンを実施している。詳細は公式Twitterアカウント@LEVEL_INFや、コラボPC特設サイトに詳しい。
🎊「GameWith」スポンサー締結＆#GameWith コラボPC発売記念🎊— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) October 25, 2021
プロゲーマー Nephrite選手のサイン入り
コラボPCを1名様にプレゼント💻🎁
1⃣ @gamewithesports と @LEVEL_INF をフォロー
2⃣ #GameWithxRGBBuild を付けて引用RT👍
⏰11/8(月)13:59まで
インスタは2口分!https://t.co/vYghGFfZyI pic.twitter.com/nLv6FskMhw
LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-11700K
- CPUクーラー：12cm×3 ラジエーターファンLED水冷CPUクーラー
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：なし
- グラフィックス：GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X
- 電源ユニット：800W 80PLUS TITANIUM認証 ATX電源
- 価格：333,980円
LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：GeForce RTX 3060 12GB GDDR6
- 電源ユニット：700W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源
- 価格：202,980円
LEVEL-R95A-LC117K-VAX-GameWith [RGB Build]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800X
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- グラフィックス：AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
- 電源ユニット：700W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源
- 価格：264,980円