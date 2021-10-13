auは10月12日より、京セラ製「BASIO4 KYV47」のソフトウェアアップデート配信を開始した。「ソフトウェア更新」から実施できる。

  • BASIO4 KYV47 シャンパンゴールド正面
  • BASIO4 KYV47 シャンパンゴールド
  • BASIO4 KYV47 ロイヤルブルー
  • BASIO4 KYV47 ワインレッド

  • BASIO4

アップデートにより、歩数計の歩数が少なくカウントされる場合がある事象が改善される。アップデートファイルサイズは約20MBで、更新時間は約20分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「1.130HA」となる。