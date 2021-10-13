auは10月12日より、京セラ製「BASIO4 KYV47」のソフトウェアアップデート配信を開始した。「ソフトウェア更新」から実施できる。
アップデートにより、歩数計の歩数が少なくカウントされる場合がある事象が改善される。アップデートファイルサイズは約20MBで、更新時間は約20分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「1.130HA」となる。
2021/10/13 13:34
auは10月12日より、京セラ製「BASIO4 KYV47」のソフトウェアアップデート配信を開始した。「ソフトウェア更新」から実施できる。
アップデートにより、歩数計の歩数が少なくカウントされる場合がある事象が改善される。アップデートファイルサイズは約20MBで、更新時間は約20分。アップデート後のソフトウェアバージョンはビルド番号「1.130HA」となる。
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