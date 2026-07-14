KDDI、沖縄セルラー電話、KDDI Digital Lifeは7月14日、povo2.0において、海外データトッピングを購入すると同じ海外データトッピングをもう1つもらえる「海外ローミングキャンペーン」を開始した。キャンペーン期間は9月30日23:59まで。

海外データトッピングを購入すると、同じ海外データトッピングをもう1回利用できるコード(有効期限:2026年11月10日)がプレゼントされる。コードはトッピング購入後、原則メールで即時配信される。なお、複数購入した場合には、購入回数分のコードが贈られる。

購入した海外データトッピングは、海外現地到着と同時に自動で利用が開始される。特典として付与されるデータトッピングは、購入したデータの利用終了後、コードをpovo2.0アプリ上で入力すると利用できる。

povoの「海外データトッピング」は、160以上の国・地域で利用できるサービスで、渡航前の事前購入・渡航後の購入のいずれにも対応する。渡航先・データ容量・利用日数の組み合わせも豊富に用意されており、滞在期間や渡航先の国・地域に合わせて柔軟に選べる。Wi-Fiルーターのレンタルや現地キャリアとの契約も不要で、簡単に海外でのデータ通信を利用できる点も特徴だ。

なお、海外データトッピングはpovo2.0のデータ専用プランでは購入できない。また、海外ローミングサービスの利用料金には消費税相当額が加算されない。