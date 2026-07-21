NTTドコモは7月19日、同社が運営する映像配信サービス「Lemino」がすとぷり10周年のオフィシャルパートナーに就任したことを記念し、大型コラボキャンペーンを開始した。

1つ目は、「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」の契約者を対象とした、「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~」東京公演チケットとメンバー直筆サイン入りグッズのプレゼントキャンペーン。

「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~」チケットプレゼント

対象公演は8月18日・19日に国立代々木競技場第一体育館で開催され、チケットは各日5組10名に、メンバー直筆サイン入りグッズは10名に贈られる。応募期間は7月19日22時から7月27日23時59分まで。応募条件は、応募期間終了翌日時点で「ドコモ MAX」または「ドコモ ポイ活 MAX」を契約していること、およびキャンペーン期間中にSTPRキャンペーンサイトからエントリーすることの2点で、すでに契約中のユーザーも対象となる。

Leminoプレミアム会員限定「STPR ONLINE STORE」クーポンプレゼント

2つ目は、Leminoプレミアム会員を対象とした、「STPR ONLINE STORE」で使えるクーポンのプレゼントキャンペーンだ。抽選で1等（25,000円分・100名）、2等（10,000円分・200名）、3等（5,000円分・400名）、4等（500円分・2,000名）の合計2,700名にクーポンが贈られる。応募期間は7月19日22時から7月31日23時59分まで。

応募条件は、Leminoプレミアム会員であること（既存会員も対象）、8月31日までLeminoプレミアム会員を継続すること、キャンペーン期間中にSTPRキャンペーンサイトからエントリーすることの3点。なお、クーポンには有効期限があるほか、一部対象外の商品がある。

さらに8月5日からは、すとぷり10周年を記念したオリジナルきせかえデザイン（全2種）を「dポイントクラブ」アプリと「d払い」アプリ向けに提供する。このほか、STPR Familyのライブコンテンツ一挙配信では新たな作品が近日追加される予定で、Leminoは今後も年間を通じてすとぷり10周年を記念したコンテンツやキャンペーンを順次展開するとしている。詳細はSTPRキャンペーンサイトおよびLeminoライブ公式Xで案内される。

「Lemino」は、映画やドラマ、韓流作品、スポーツ、音楽ライブなど幅広いコンテンツを配信するドコモの映像配信サービス。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込、Web登録・ドコモショップ契約の場合）の「Leminoプレミアム」ではより充実したラインアップを楽しめる。初めて「Leminoプレミアム」を契約する場合は、初回初月無料で利用できる。