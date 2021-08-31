ユニットコムは8月31日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、海戦ストラテジーゲーム『World of Warships（WoWs）』とコラボしたゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は148,478円から。

『World of Warships（WoWs）』とコラボしたゲーミングPCがユニットコムから

World of Warshipsは、歴史に残るさまざまな艦艇で大海原を舞台に戦うPC向けゲーム。今回発表された推奨モデルの購入者には、ゲーム内で利用できる戦艦「三笠」、巡洋艦「香取」、駆逐艦「橘」に加え、特別なゲーム内通貨「200ダブロン」をプレゼント。各モデルは高い性能を備えたPCで、快適にWorld of Warshipsをプレイできる。主な構成は以下の通り。

LEVEL-M056-iX4-RBX-WoWs [Windows 10 Home]

LEVEL-M056-iX4-RBX-WoWs [Windows 10 Home] ※ディスプレイは別売り

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：Intel Core i5-10400

メモリ：DDR4-2666 DIMM (PC4-21300) 16GB(8GB×2)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 3060 12GB GDDR6

電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：148,478円から



LEVEL-R059-117-RBX-WoWs [Windows 10 Home]

LEVEL-R059-117-RBX-WoWs [Windows 10 Home] ※ディスプレイは別売り

OS：Windows 10 Home

プロセッサ：Intel Core i7-11700

メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 3060 12GB GDDR6

電源ユニット：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

価格：191,378円

LEVEL-15FX150-i7-NASX-WoWs [Windows 10 Home]

LEVEL-15FX150-i7-NASX-WoWs [Windows 10 Home]