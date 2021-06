集英社の週刊少年ジャンプで連載中の『ONE PIECE』(尾田栄一郎氏作)が1,000話に到達したことを受け、セイコーウオッチとコラボレーションした記念モデルの腕時計が登場した。PREMICOオンラインショップで販売し、価格は49,280円、限定5,000本。6月6日の時点で初回出荷分は完売となっているが、次回入荷分(2021年9月下旬の発送予定)の予約を受け付けている。

セイコー×ワンピース 1000話記念ウオッチ

ダイヤルのブルー&エメラルドグリーンは大海原をイメージ。その上に、ゴールドの「ミニメリー2号」や麦わら一味のドクロマークを配置している。インダイヤルは、ストップウォッチの1/20秒針が舵輪を、小秒針がコンパスを、ストップウォッチの時分針がサウザンド・サニー号をデザインしたもの。

裏ぶたには、「I'M GONNA BE KING OF THE PIRATES !!」や「ONE PIECE」のロゴ、シリアルナンバーを刻印。パッケージも、ONE PIECE 1000 LOGS」記念ロゴの箔押しを施した特製ボックスだ。「1000」と書かれた王冠をかぶるルフィを描いたギャランティカードが付属する。

時計のおもな仕様は、ケースとバンドの素材がステンレススチール、ケースサイズが約縦46×横38×厚さ9mm、風防がカーブハードレックス(強化ガラス)、防水性能が10気圧。

(c)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション