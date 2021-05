カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」の新作として、2021年版の「アイサーチ・ジャパン」コラボレーションモデルを発売する。通称「イルクジ」や「イルカクジラ」と呼ばれ、毎年、夏に向けたリリースで大人気を集めるモデルだ。

「G-SHOCK × アイサーチ・ジャパン」コラボレーションモデル(G-SHOCK MASTER OF G FROGMAN GWF-A1000K-2AJR)

アイサーチ・ジャパン(国際イルカ・クジラ教育リサーチセンター)は、1991年に設立された環境団体。イルカとクジラが暮らす海の大切さを伝える活動に取り組んでいる。カシオは1990年代後半から「Love The Sea And The Earth」を掲げ、さまざまな環境団体をサポートしている。

2021年版のイルクジは、アイサーチ・ジャパン設立30周年を記念したモデルでもあり、3モデルをリリース。アイサーチ・ジャパンのロゴと同じブルーを基調にした夏らしいデザインを描いた。いずれも環境に配慮した再生紙のスペシャルパッケージに収められ、時計の製品袋としてポーチにもなる綿100%の巾着袋が同梱される。





「G-SHOCK × アイサーチ・ジャパン」コラボレーションモデル(G-SHOCK MASTER OF G FROGMAN GWF-A1000K-2AJR)と、各モデル共通の裏ぶたデザイン(イメージ)

まずG-SHOCKからは、MASTER OF Gシリーズのダイバーズ「FROGMAN」(GWF-A1000)をベースにした「GWF-A1000K-2AJR」をラインナップ。スケルトン樹脂のケース、ブルーIPを施したベゼル、ホワイトのバンドには汚れにくいフッ素ラバーを採用した。3時位置のインダイアル針には、クジラをあしらっている。6月18日発売、価格は110,000円。別記事『カシオ2021年5月発表の時計新製品を実機写真で! 「G-SHOCK」編』では実機の写真も紹介しているので、ぜひご覧いただきたい。

バンドには「Love The Sea And The Earth」のロゴ

同じくG-SHOCKから、タイドグラフ付きのG-LIDE「GWX-5700」をベースにした「GWX-5700K-2JR」、そしてBABY-Gから「BGD-5700」をベースにした「BGD-5700UK-2JR」も。この2モデルはさりげないペアウオッチとしても似合う。

両者ともブルーのスケルトンケースが爽やかで、G-SHOCKの遊環にはクジラのシルエット、BABY-Gの遊環にはイルカのシルエットをデザインしている。裏ぶたには「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印。いずれも6月18日発売、G-SHOCK「GWX-5700K-2JR」は27,500円、BABY-G「BGD-5700UK-2JR」は22,000円。