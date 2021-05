スクウェア・エニックスの人気ゲーム『ファイナルファンタジーXIV』とシチズン時計がコラボレーションした腕時計が登場する。「LIGHT」と「DARKNESS」の2モデルを用意し、受注生産にて販売。価格は、LIGHTモデルが38,500円、DARKNESSモデルが44,000円。

受け付けは、シチズン ウオッチ オフィシャルサイト、スクウェア・エニックス e-STORE、申し込み期間は2021年5月17日~同年6月30日23時59分。発送は2021年12月24日を予定している。

今回のコラボレーションモデルは、ファイナルファンタジーXIVの開発・運営チームが全面的に監修したというデザイン。作品内で守護神として登場する「エオルゼア十二神」のマークをインデックスに配置し、りゅうずにはクリスタルに刻まれたアゼムのマークをあしらっている。

LIGHTモデル(BM8181-60A)は光のクリスタルをイメージ。白蝶貝の文字板に、透明感あるブルーでクリスタルの輝きを描いた。長針と短針はクリスタルの形状を模している。ケースとバンドの素材はステンレス、ケースサイズは径37×厚さ9mm(設計値)、風防はクリスタルガラス、防水性能は10気圧。カーフ革の替えバンドが付属する。





LIGHTモデルの文字板

りゅうずにはアゼムのマーク

裏ぶたの刻印

DARKNESSモデル(CA0596-86E)は闇の戦士をイメージ。ケースと文字板、バンドをブラックで統一し、針とインデックスに用いたパープルの差し色が世界観を醸す。ケースとバンドの素材はステンレス、ケースサイズは径44×厚さ12.4mm(設計値)、風防は球面クリスタルガラス、防水性能は10気圧。





DARKNESSモデルの文字板

2モデルとも、定期的な電池交換が不要な光発電「エコ・ドライブ」仕様だ。それぞれのイメージに合わせてデザインしたスペシャルボックスに収められる。

(c)2010 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

IMAGE ILLUSTRATION: (c)2021 YOSHITAKA AMANO