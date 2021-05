PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Days of Playセール」が開催中だ。期間は6月9日まで。

「Days of Play」とは、数週間にわたってさまざまなキャンペーンを行ない、プレイヤーに団結してもらうことで、“遊びの力”と活気あふれるPlayStationコミュニティーを盛り上げるというイベント。「Days of Playセール」では、『Ghost of Tsushima』を33%オフの5,085円で、『Call of Duty: Black Ops Cold War - スタンダード版』を40%オフの5,214円で、『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』を30%オフの4,612円で、『The Last of Us Part II Value Selection』を24%オフの3,260円で販売するなど、対象のタイトルやアイテムを最大80%オフで販売する。

セール対象タイトルの一例

さらに、「Days of Play」では、プレイヤーが共通の目標を達成することで、PlayStation NetworkのアバターやPlayStation 4(PS4)用のダイナミックテーマを獲得できる「PlayStation Player Celebration」や、オンラインマルチプレイをまだ試していない人向けに、5月22日0時1分から5月23日23時59分まで、PS5およびPS4のオンラインマルチプレイをすべての対応タイトルで無料体験できる「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」なども開催される。