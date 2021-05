ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、「Days of Play」を開催すると発表した。数週間にわたってさまざまなキャンペーンを行ない、プレイヤーに団結してもらうことで、“遊びの力”と活気あふれるPlayStationコミュニティーをさらに盛り上げるとしている。

Days of Play

キャンペーンのうちの1つである「PlayStation Player Celebration」では、プレイヤーが共通の目標を達成することで、PlayStation NetworkのアバターやPlayStation 4(PS4)用のダイナミックテーマを獲得できる。キャンペーンへの参加受付は2021年5月11日21時から5月18日15時59分まで。ステージ1は5月18日16時1分から開始する。

参加には、PlayStation公式サイトでPSNアカウントにログインしたうえで、キャンペーンサイトから登録を行う。一度登録すると、全キャンペーン期間が終了するまでその状態が維持され、その後のすべてのステージに自動的に参加できる。キャンペーンは、PS4またはPlayStation 5ユーザーが参加可能だ。

キャンペーンは3つのステージに分かれており、最初のステージは5月18日スタート。各ステージでは、いくつかの「コミュニティーゴール」が設定されている。

目標「ゲームゴール」では、参加者がPS4またはPS5でプレイしたゲームの数を、コミュニティーでプレイした合計ゲーム数にカウント。ステージごとの目標とする数のゲームのプレイを目指す。各ステージで何度でも参加できるが、少なくとも1時間以上はプレイする必要がある。フレンドリストに登録されている別の参加者と一緒にプレイした場合、ゲーム数は2倍でカウントされるという。

目標「トロフィーゴール」では、ステージ中に参加者が獲得したトロフィーを、そのステージでコミュニティーが獲得した合計トロフィー数としてカウント。一定数以上のトロフィー獲得を目指す。1日の上限トロフィー数は6個まで。

各ステージが終了する前に目標を達成した場合、新たな目標として、「ボーナスゴール」が設定される。

各ステージの開始前に登録すると、そのステージの「ゲームゴール」や「トロフィーゴール」を達成した場合、賞品として限定のPSNアバターや、音楽とアイコンのカスタマイズが可能なダイナミックPS4テーマをプレゼント。また、「ボーナスゴール」を達成した場合は、追加のPSNアバターを獲得できる。

さらに、すべてのステージですべての「ゲームゴール」と「トロフィーゴール」(「ボーナスゴール」を除く)を達成した場合、3つのステージすべてに参加したプレイヤーに、追加賞品として限定のPSNアバターとダイナミックPS4テーマをプレゼントする。

賞品は、各ステージ終了の約1~2日後にPS4またはPS5のPSNのメッセージシステムを介してコード番号が通知される。なお、ステージ1とステージ3の賞品の一部であるダイナミックPS4テーマは、PS5でダウンロードすることはできない。

5月18日16時1分から5月25日15時59分までのステージ1の「コミュニティーゴール」は、「ゲームゴール」がゲームを240万回プレイ、「トロフィーゴール」がトロフィーを720万個獲得。「ボーナスゴール」がゲームを300万回プレイ、トロフィーを880万個獲得。

5月25日16時1分から6月1日15時59分までのステージ2の「コミュニティーゴール」は、「ゲームゴール」がゲームを290万回プレイ、「トロフィーゴール」がトロフィーを850万個獲得。「ボーナスゴール」がゲームを360万回プレイ、トロフィーを1040万個獲得。

6月1日16時1分から6月8日15時59分までのステージ3の「コミュニティーゴール」は、「ゲームゴール」がゲームを300万回プレイ、「トロフィーゴール」がトロフィーを900万個獲得。「ボーナスゴール」がゲームを370万回プレイ、トロフィーを1100万個獲得。

また、5月下旬に開始予定の「Days of Play」セールでは、PS4用およびPS5用ソフトウェアや、その他の厳選した商品などを特別価格にて販売。対象商品や価格は地域によって異なる。

さらに、オンラインマルチプレイをまだ試していないユーザー向けの「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」や、「Days of Play」にちなんだ特別なテーマの「Share of the Week」も開催する予定だ。