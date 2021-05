PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「リマスター&レトロセール」が開催中だ。期間は6月2日まで。

「リマスター&レトロセール」では、『塊魂アンコール』を25%オフの2,640円で、『The Last of Us Remastered PlayStation Hits』を60%オフの875円で、『ワンダと巨像 Value Selection』を65%オフの1,116円で、『くにおくん ザ・ワールド』の各種タイトルをそれぞれ80%オフの100円で販売するなど、対象のタイトルを最大80%オフで販売する。