KDDI(au)は5月17日、5GとWi-Fi 6に対応した据え置き型のホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」を発表した。6月4日から発売する。

5GとWi-Fi 6に対応した据え置き型のホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」。KDDI(au)とUQ mobileにて販売する

Speed Wi-Fi HOME 5G L11

Speed Wi-Fi HOME 5G L11は、au初となる5G対応のホームルーター。5G / WiMAX 2+ / au 4G LTE回線を利用してインターネットに接続する。通信速度は受信時最大2.7Gbpsと高速で、自宅のコンセントにつなぐだけで設置は完了する。

無線LANルーターとしての機能は、Wi-Fi6(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN)に対応し、2.4GHz/5GHzデバイスを最大30台まで接続できる。Gigabit Ethernet対応有線LAN×2基を備えるので、有線LAN機器を2台まで接続可能。受信速度は、Wi-Fi接続時(Wi-Fi 6 5GHz帯の場合)が最大1,201Mbps、有線接続時が最大1,000Mbps。TWT(Target Wake Time)をサポートしており、対応デバイスのバッテリ節約にも貢献する。

専用スマホアプリ「ZTELink JP」からは端末の設定が行えるほか、データ通信量/電波状態を確認可能。無線LANセキュリティにはWPA3を採用し、本体サイズは約W170×D124×H182mm、重さは約599g。対応OSは、Windows 8.1 / 10、MacOS 11.1~10.11。

Speed Wi-Fi HOME 5G L11はUQコミュニケーションズでも取り扱う。提供開始日は同じく6月4日。

ホームルータープラン 5G

ホームルータープラン 5Gは、auの5G対応ホームルーター向けの料金プラン。月間データ容量の上限はないのが特徴。基本料金は月額5,458円で、2年契約N適用の場合は月額5,271円となる。ホームルータープラン 5G加入時に自動適用となる「5Gルーター割」により、25カ月間基本料金を550円割り引く。これらをトータルすると月額4,721円で運用できる。6月4日より提供を開始する。

5G対応ホームルーターの契約移行手数料無料特典

auが提供するWiMAX 2+対応のホームルーターを利用している人が対象となる特典。「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」へ移行する場合、契約移行手数料3,300円を無料とする。

対象料金プランは、モバイルルータープラン、ホームルータープラン、WiMAX 2+ フラット for DATA、WiMAX 2+ フラット for DATA EX、WiMAX 2+ フラット for HOME。プラン名に「(2年契約a)」、「(4年契約)」、「(2年契約)」を含むプランも対象。