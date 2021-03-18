ダイヤテックは3月18日、FILCOブランドのメカニカルキーボード「Majestouch」シリーズのセミオーダーメイド販売サイト「FILCO キーボード工房」において、フレームに漆塗りを施した漆塗りシリーズの対象モデルを拡充した。

FILCO キーボード工房の漆塗りシリーズ、新たにテンキーレスモデルが加わった。リストレストも、MサイズとSサイズが追加された

今回バリエーションが追加されるのは、「漆・銀河（青）」「漆・銀河（金）」「漆・星空（螺鈿）」の3モデル。これまで「Majestouch フルサイズモデル」と「Majestouch MINILA R Convertible」、「漆塗りリストレスト 光沢仕上げ Lサイズ」を展開していたが、新たに「Majestouch テンキーレスモデル」と「漆塗りリストレスト 光沢仕上げ Mサイズ」「同 Sサイズ」を追加する。

Majestouch テンキーレスモデルの「漆・銀河（青）」

Majestouch テンキーレスモデルの「漆・銀河（金）」

Majestouch テンキーレスモデルの「漆・星空（螺鈿）」

テンキーレスモデルは、Majestouch 2 / Majestouch 2 S / Majestouch 2 HAKUA / Majestouch BLACK/NINJA / Majestouch Convertible 2との組み合わせに対応する。

価格は、テンキーレスモデル単体が各21,800円～（以下、税込）、漆塗りリストレスト 光沢仕上げ Mサイズが6,800円、Sサイズが5,800円。セットで購入する場合の一例は、テンキーレスモデル＋漆塗りリストレスト 光沢仕上げ Mサイズが28,100円、Majestouch MINILA-R Convertible＋漆塗りリストレスト 光沢仕上げモデル Sサイズが30,200円。