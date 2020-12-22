シャープは12月22日、SIMフリースマートフォン「AQUOS」シリーズのユーザーを対象とした「モバイル補償パック」を発表し、サービスを開始した。
「モバイル補償パック」は、SIMフリーAQUOSシリーズの故障・水没・盗難・紛失といったトラブルを補償するサービス。トラブル時は、同じ機種（リファービッシュ品）との交換を行う。故障時は要望に応じて預かり修理にも対応。交換の場合は、早ければ即日に発送される。
サービスを利用するには月々の利用料金と、交換または修理時に機種ごとに設定された負担金が必要。自然故障の場合は、メーカー保証期間（1年間）を超えても負担金なしで修理可能。サービスへの加入は、対象のスマートフォン購入日から1カ月以内である点に注意。加入手続きやサービスの受付は、シャープの「COCORO STORE」サイトにて行う。料金の一例は以下の通り。
パックS
・AQUOS sense4「SH-M15」
月額サービス利用料（税込）：385円
交換（修理）時負担金（税込）：5,500円
・AQUOS sense3「SH-M11」
月額サービス利用料（税込）：385円
交換（修理）時負担金（税込）：5,500円
パックM
・AQUOS sense4 plus「SH-M16」
月額サービス利用料（税込）：495円
交換（修理）時負担金（税込）：7,700円
・AQUOS sense3 plus「SH-M11」
月額サービス利用料（税込）：495円
交換（修理）時負担金（税込）：7,700円
パックL
・AQUOS zero2「SH-M13」
月額サービス利用料（税込）：660円
交換（修理）時負担金（税込）：9,900円