ASUS、ノートPC「ZenBook」シリーズ3製品に第11世代Intel Coreを搭載して刷新

ASUS JAPANは11月25日、2020～2021年冬モデルの新製品として、Tiger Lakeの開発コード名で知られていた第11世代Intel Coreプロセッサを搭載するプレミアムノートPC「ZenBook」シリーズ3モデルを発売した。税別価格は2-in-1タイプの「ZenBook Flip S」が122,545円から、クラムシェルタイプの「ZenBook S」が218,000円から、小型軽量の「ZenBook 13」が113,455円から。

ZenBook Flip S（UX371EA）



ASUS「ZenBook Flip S（UX371EA）」

ZenBook Flip Sは、ディスプレイを360度開閉できる2-in-1タイプのノートPC。13.3型4K（3,840×2,160ドット）有機ELディスプレイを搭載し、DCI-P3 100%、コントラスト比 100,000:1の高い表示性能を実現している点が特徴で、PANTONE認証やVESA DisplayHDR 500 トゥルーブラック認定、テュフラインランドブルーライト軽減機能認定に準拠する色再現性やHDR、ブルーライトカット機能を備える。4,096段階の筆圧検知に対応するASUS Penが標準で付属し、指でのタッチ操作にも対応する。

本体カラーはジェードブラック1色で展開。天板には「禅」をモチーフにしたスピンメタルデザインをあしらった他、レッドカッパーダイヤモンド加工で上品な美しさを表現する。米国国防総省が定めるMIL-STD 810Hの複数テストに準拠するミリタリーグレードの耐久性や、タッチパッドでテンキー操作を行える「NumberPad」、Harman Kardon認証オーディオ、Windows Hello対応のIRカメラを搭載する。

製品は構成違いで3モデルをラインナップしており、有機EL搭載モデルに加えて液晶ディスプレイ搭載モデルも用意する。主な仕様は以下の通り。

ディスプレイ：13.3型 OLED 4K タッチパネル / ワイドTFTカラー液晶 フルHDタッチパネル

CPU：Intel Core i7-1165G7 / Intel Core i5-1135G7

グラフィックス：CPU内蔵Intel Iris Xe グラフィックス

メモリ：LPDDR4X-4266 16GB / 8GB

ストレージ：PCIe 3.0 x4接続 1TB / 512GB

キーボード：バックライト搭載89キー日本語キーボード

ワイヤレス機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0

インタフェース：Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB 3.2 Gen1（Type-A）×1、HDMI×1

バッテリー：67Whrs リチウムポリマー

サイズ：W305×D211×H13.9mm

重量：1.2kg

ZenBook S（UX394EA）

ZenBook Sは、アスペクト比3:2、3.3K（3,300×2,200ドット）の狭額縁液晶ディスプレイを採用するクラムシェルタイプのノートPC。DCI-P3 100%、sRGB 100%、明るさ500nitの高い表示性能を実現。PANTONE認証やテュフラインランドブルーライト軽減機能認定を備え、タッチ操作もサポートする。

本体カラーは2-in-1モデル同様「ジェードブラック」1色で展開。天板のスピンメタルデザインやボディのレッドカッパーダイヤモンドカット加工、MIL-STD 810Hの落下/気圧/高低温テストに合格したミリタリーグレードの耐久性を備え、Windows Hello対応IRカメラも搭載する。製品の構成は1パターンのみで、仕様は以下の通り。

ディスプレイ：13.9型 ワイドTFTカラー液晶 3.3K（3,300×2,200ドット）

CPU：Intel Core i7-1165G7

グラフィックス：CPU内蔵Intel Iris Xe グラフィックス

メモリ：LPDDR4X-4266 16GB

ストレージ：PCIe 3.0 x2接続 1TB SSD

ワイヤレス機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0

インタフェース：Thunderbolt 4（Type-C）×2、USB 3.2 Gen1（Type-A）×1、HDMI×1、microSDカードリーダー

バッテリー：67Whrs リチウムポリマー

サイズ：W306×D224×H15.7mm

重量：約1.35kg

ZenBook 13（UX325EA）

ZenBook 13は、厚さ13.9mm、重さ約1.15kgの軽量コンパクトなサイズが特徴のクラムシェル型ノートPC。4方向狭額縁の13.3型フルHD液晶ディスプレイを採用するモデルで、最大14.4時間のバッテリー駆動やミリタリーグレードの品質テスト、幅広い周辺機器との接続をサポートするThunderbolt 4端子を備える。

本体カラーは「パイングレー」1色で展開する。MIL-STD 810Hの気圧/高低温/落下/振動テストに合格したミリタリーグレードの耐久性を備え、Harman Kardon認証オーディオ、Windows Hello対応IRカメラを搭載する。CPUとメモリ、オフィスソフトの有無で3モデルをラインナップする。主な仕様は以下の通り。