アンカー・ジャパンは11月24日、Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」で販売するセール品の一部を公開した。

「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」は、2020年11月27日から5日間開催される大型セール。ブラックフライデーは2020年11月27日9時～11月29日23時59分まで、サイバーマンデーは2020年11月30日0時～12月1日23時59分までの期間で開催される。

アンカー・ジャパンは「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」で、チャージング関連製品や家電製品、オーディオ製品など160以上の製品を最大50％で販売する予定。8台の機器を同時充電できるポータブル電源の最新モデル「Anker PowerHouse II 400」も、10,000円割引でビッグセールに初登場する。

発表されたセール対象製品（一部）と割引率、税込セール価格は下記の通り。

Amazonブラックフライデー（90製品以上）　2020年11月27日9時～11月29日23時59分
カテゴリ セール対象品名 セール特価（税込） オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore Fusion 5000 2,099円 28％
モバイルバッテリー Anker PowerCore 6700 Millennium Falcon Edition 2,000円 50％
ポータブル電源 Anker PowerHouse II 400 29,800円 25％
急速充電器 Anker PowerPort 2 Elite 1,119円 20％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac 11S 12,460円 30％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty Air 2 6,399円 20％
Bluetoothスピーカー Soundcore Motion+ 7,999円 20％
Amazonサイバーマンデー（70製品以上）2020年11月30日0時～12月1日23時59分
カテゴリ セール対象品名 セール特価（税込） オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore III Fusion 5000 2,872円 20％
USBケーブル Anker PowerLine II USB-C ＆ライトニング ケーブル 1,100円 45％
ワイヤレス充電器 Anker PowerWave 10 Stand 1,874円 25％
会議用スピーカーフォン Anker PowerConf 9,480円 27％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac G10 Hybrid 21,440円 20％
モバイルプロジェクター Nebula Capsule II 47,840円 20％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Life P2 3,749円 25％