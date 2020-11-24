アンカー・ジャパンは11月24日、Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」で販売するセール品の一部を公開した。
「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」は、2020年11月27日から5日間開催される大型セール。ブラックフライデーは2020年11月27日9時～11月29日23時59分まで、サイバーマンデーは2020年11月30日0時～12月1日23時59分までの期間で開催される。
アンカー・ジャパンは「Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデー」で、チャージング関連製品や家電製品、オーディオ製品など160以上の製品を最大50％で販売する予定。8台の機器を同時充電できるポータブル電源の最新モデル「Anker PowerHouse II 400」も、10,000円割引でビッグセールに初登場する。
発表されたセール対象製品（一部）と割引率、税込セール価格は下記の通り。
|Amazonブラックフライデー（90製品以上） 2020年11月27日9時～11月29日23時59分
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore Fusion 5000
|2,099円
|28％
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore 6700 Millennium Falcon Edition
|2,000円
|50％
|ポータブル電源
|Anker PowerHouse II 400
|29,800円
|25％
|急速充電器
|Anker PowerPort 2 Elite
|1,119円
|20％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac 11S
|12,460円
|30％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Liberty Air 2
|6,399円
|20％
|Bluetoothスピーカー
|Soundcore Motion+
|7,999円
|20％
|Amazonサイバーマンデー（70製品以上）2020年11月30日0時～12月1日23時59分
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore III Fusion 5000
|2,872円
|20％
|USBケーブル
|Anker PowerLine II USB-C ＆ライトニング ケーブル
|1,100円
|45％
|ワイヤレス充電器
|Anker PowerWave 10 Stand
|1,874円
|25％
|会議用スピーカーフォン
|Anker PowerConf
|9,480円
|27％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac G10 Hybrid
|21,440円
|20％
|モバイルプロジェクター
|Nebula Capsule II
|47,840円
|20％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Life P2
|3,749円
|25％