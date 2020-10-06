アンカー･ジャパンは10月6日、10月13日0時から48時間開催されるAmazonの大型セール「プライムデー」で提供するセール製品の一部を発表した。スマートフォン関連製品や家電・オーディオ製品を、最大50％オフで販売するという。

「プライムデー」は、10月13日0時から10月14日23時59分まで開催される、Amazonプライム会員向けの年次セール。

今回のセールで同社は、水拭きやリアルタイムマッピング機能搭載のロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」や、Android TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」、急速充電器「Anker PowerPort Atom III Slim」など、70製品以上をセール品としてラインナップする。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。