アンカー･ジャパンは10月6日、10月13日0時から48時間開催されるAmazonの大型セール「プライムデー」で提供するセール製品の一部を発表した。スマートフォン関連製品や家電・オーディオ製品を、最大50％オフで販売するという。

「プライムデー」は、10月13日0時から10月14日23時59分まで開催される、Amazonプライム会員向けの年次セール。

今回のセールで同社は、水拭きやリアルタイムマッピング機能搭載のロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」や、Android TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」、急速充電器「Anker PowerPort Atom III Slim」など、70製品以上をセール品としてラインナップする。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。

カテゴリ セール対象品名 セール特価（税込） オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore III Fusion 5000 2,872円 20％
ポータブル電源 Anker PowerHouse 32,370円 35％
ワイヤレス充電器 Anker PowerWave 10 Pad (改善版) 1,500円 25％
ワイヤレス充電器 Anker PowerWave 10 Stand (改善版) 1,874円 25％
USBハブ Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C PD メディア ハブ 4,499円 25％
USBケーブル Anker PowerLine II USB-C ＆ ライトニングケーブル (1.8m) 1,189円 30％
USBケーブル Anker PowerLine USB-C ＆ USB-A 3.0 ケーブル (0.9m) 559円 20％
カーチャージャー Anker PowerDrive 2 Alloy 1,039円 20％
FMトランスミッター Anker Roav FM Transmitter F2 2,000円 33％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac L70 Hybrid 38,360円 30％
モバイルプロジェクター Nebula Capsule II 47,840円 20％
会議用スピーカーフォン Anker PowerConf 9,980円 23％
Bluetoothスピーカー 【改善版】Anker SoundCore 2 3,499円 30％
Bluetoothスピーカー Soundcore Ace A0 2,000円 50％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Life P2 3,999円 20％