アンカー･ジャパンは10月6日、10月13日0時から48時間開催されるAmazonの大型セール「プライムデー」で提供するセール製品の一部を発表した。スマートフォン関連製品や家電・オーディオ製品を、最大50％オフで販売するという。
「プライムデー」は、10月13日0時から10月14日23時59分まで開催される、Amazonプライム会員向けの年次セール。
今回のセールで同社は、水拭きやリアルタイムマッピング機能搭載のロボット掃除機「Eufy RoboVac L70 Hybrid」や、Android TV搭載モバイルプロジェクター「Nebula Capsule II」、急速充電器「Anker PowerPort Atom III Slim」など、70製品以上をセール品としてラインナップする。現在発表されているセール対象製品と割引率、税込セール価格は下記の通り。
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore III Fusion 5000
|2,872円
|20％
|ポータブル電源
|Anker PowerHouse
|32,370円
|35％
|ワイヤレス充電器
|Anker PowerWave 10 Pad (改善版)
|1,500円
|25％
|ワイヤレス充電器
|Anker PowerWave 10 Stand (改善版)
|1,874円
|25％
|USBハブ
|Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C PD メディア ハブ
|4,499円
|25％
|USBケーブル
|Anker PowerLine II USB-C ＆ ライトニングケーブル (1.8m)
|1,189円
|30％
|USBケーブル
|Anker PowerLine USB-C ＆ USB-A 3.0 ケーブル (0.9m)
|559円
|20％
|カーチャージャー
|Anker PowerDrive 2 Alloy
|1,039円
|20％
|FMトランスミッター
|Anker Roav FM Transmitter F2
|2,000円
|33％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac L70 Hybrid
|38,360円
|30％
|モバイルプロジェクター
|Nebula Capsule II
|47,840円
|20％
|会議用スピーカーフォン
|Anker PowerConf
|9,980円
|23％
|Bluetoothスピーカー
|【改善版】Anker SoundCore 2
|3,499円
|30％
|Bluetoothスピーカー
|Soundcore Ace A0
|2,000円
|50％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Life P2
|3,999円
|20％