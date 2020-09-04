サードウェーブは9月4日、Windows 10搭載のお絵かきタブレット「raytrek tab」10.1インチモデル「raytrektab DG-D10IWP2」を価格改定した。これまでは税別76,667円で販売していたが、同日から16,867円割り引いた税別59,800円で提供する。
CPUにIntel Pentium Silver N5000を採用した、お絵かき利用に適したWindowsタブレットの10.1インチ版。Wacom feel IT technologiesに対応する1,920×1,200ドットの10インチ液晶を備え、360Hzスキャンレートや傾き検知、4,096階調の筆圧感知が可能。
製品には、イラスト・漫画制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」がバンドルされるほか、標準ペンと、細身のデジタル鉛筆「三菱鉛筆9800デジタイザーペン」、カバータイプキーボードが付属する。
raytrektab DG-D10IWP2の主な仕様
- OS：Windows 10 Pro 64bit
- CPU：Intel Pentium Silver N5000
- メモリ：8GB
- ストレージ：128GB SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 600（CPU内蔵）
- ディスプレイ：10.1インチ液晶（1,920×1,200ドット表示）
- インタフェース：IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0、USB Type-C、microSDメモリーカードリーダー
- 本体サイズ：W245×D9×H176mm
- 重さ：約657g