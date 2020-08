スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「波乱の夏祭り」が開催中。

●イベント「波乱の夏祭り」

8月、夏の盛りの午後

今日は夏祭りだ!着替えよう!最高の夏――巡回任務が俺たちを待ってるぞ!

イベント「波乱の夏祭り」の参加条件は「チュートリアル完了済」、「団長レベル22以上」となっている。イベント期間は9月2日10:59まで。

