スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてミューズ<輝ける歌姫>(CV:牧野由依)がピックアップガチャに登場中。

ミューズ<輝ける歌姫>はアウロラを代表する歌姫。声を聞くだけで魅了されると言われるほどで、歌以外のことは何もできず、甘えたがりな性格といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、パッシブスキル「輝ける歌姫」で耽溺状態を付与することができる。相手の陣営がHPを回復する度に、相手の前衛がスキル等で受けるダメージを増加させる。また、ミューズ自身も相手の耽溺状態の層数によって強化されるスキルを所持する。ピックアップ開催期間は8月19日10:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED