スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』が『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』Roseliaとのコラボを記念して、『ロストディケイド』公式Twitterにて毎日抽選で1名にRoseliaメンバーの直筆サインが当たる「Roselia24時間チャレンジ」が開催中。

「Roselia24時間チャレンジ」でプレゼントされるのは、相羽あいな(湊友希那役),工藤晴香(氷川紗夜役),中島由貴(今井リサ役),櫻川めぐ(宇田川あこ役), 志崎樺音(白金燐子役)の直筆サイン色紙。抽選で毎日1名、合計15名にプレゼントされる。開催期間は8月20日16:59まで。詳細は公式サイトにて。

