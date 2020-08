スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』がハーフアニバーサリーキャンペーンを開催中。

『ロストディケイド』は今回、配信から半年経過したことを記念し、ログインボーナスキャンペーンを実施。期間中15日ログインすることで、合計で無償ダイヤx1000、金貨x1000万、1回ガチャチケット×10枚、ハーフアニバ交換メダル×60枚がプレゼントされる。また、ハーフアニバ交換メダル×60枚を使用すると、飛竜亭の★3キャラを交換できる。期間は9月1日23:59まで。なお、有償ダイヤを使用して召喚できる「☆3確定ハーフアニバーサリーガチャ」は9月2日10:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED