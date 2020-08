スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』が『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』Roseliaとのコラボイベント「青薔薇の探訪」が開催中。

●「青薔薇の探訪」

話題の最新VRゲームを5人で遊ぶことになったRoseliaメンバー。しかしゲームの中に閉じ込められてしまった。メンバーたちはゲームをクリアすることで脱出できないかと考える。ゲームクリア、そしてもとの世界に戻るために最高の演奏をすることに決めた。そしてユア、キャロライン、エレーナ、団長との出会い! この世界を知ることで生まれる感情を歌ったら、どんな歌声になるのか……。異世界で生まれるRoseliaの音楽と目指す先は……!

本イベントの参加条件は「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」となっている。イベント期間は8月19日11:00まで。

●「ロストディケイド」×「Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!」コラボ登場メンバー

『ロストディケイド』×『Roselia from バンドリ! ガールズバンドパーティ!』コラボでは、期間内にログインするなど条件を満たすことで、無料でRoseliaメンバーを5人全員手に入れることができる。なお、登場するメンバー5人は描きおろしとなっている。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED