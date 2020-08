Twitter Japanは、2020年の上半期におけるTwitter上でのゲームについての会話に関するデータをブログにまとめた。

ゲームに関連するツイート数の推移

同社によると、2020年上半期では、Twitterのゲーム関連ツイート数は10億を超え、過去最高を記録したという。なかでも、ゲームに関するツイートが多かった国は日本。続いて、アメリカ、韓国、ブラジルという結果になった。

ゲームに関するツイートが最も多かった国

また、2019年11月に実装された「トピック」機能によって、自分のお気に入りのゲームに関する会話を見逃すことなく、簡単にフォローできるようになった。お気に入りのゲームやパブリッシャー、eスポーツチームなど、フォローしたいトピックを選ぶと、そのエキスパートやファン、またはその話題について語りたい人たちまで、トピックに関連した多数のアカウントのツイートが見られるようになる。

そこで、ゲーム関連で多くフォローされているトピックを見てみると、1位が「Gaming」、2位が「esports」、3位が「Animal Crossing」という結果だった。「Animal Crossing」は『どうぶつの森』のこと。2020年上半期に世界で多くツイートされているゲームを見ても、1位が「Animal Crossing」という結果になった。なお、2位は「Fate/Grand Order」、3位は「Final Fantasy」と続いた。

ゲーム関連で多くフォローされているトピック

世界で最も多くツイートされたゲーム

最も話題になったeスポーツチームでは、1位が「FaZE Clan(@FaZEClan)」、2位が「MiBR(@MIBR)」、3位が「G2 Esports(@G2esports)」という結果に。また、2020年にTwitterで開催されたデジタルイベントでは、1位が「The Future of Gaming on PS5 Event」、2位が「Niconico Net Chokaigi 2020」、3位が「Xbox Games Showcase」という結果になった。特に、「The Future of Gaming on PS5 Event」の開催によって、Twitterでのゲームに関する会話はそれ以前の30日間に比べて82%増加したという。

最も話題になったeスポーツチーム