スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、オリジナルストーリーイベント「呪い照らすヒカリ」が開催中。

「呪い照らすヒカリ」開催期間中は、オリジナルストーリーのイベントクエストが開放される。イベントクエストではアイテム「焼きプリン」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、「イグナイトギア」をまとった★5シンフォギアカード「セレナ・カデンツァヴナ・イヴ【DEMON†FLOWER】」や各種強化素材などと交換できる。イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイ可能。開催期間は8月31日16:59まで。

また、イベント開催中「呪い照らすヒカリイベントログインボーナス」を開催。8月1日0:00から14日23:59までの期間中にログインした日数に応じて、様々なアイテムがプレゼントされる。さらに、イベント開催を記念し「11回ガチャ」を1回無料で引くことができる「呪い照らすヒカリイベント開催記念無料ガチャ」を実施。開催期間は8月31日16:59まで。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.