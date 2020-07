スマートフォン向けアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて天羽奏の誕生日を記念したキャンペーンが開催中。

今回のキャンペーンでは、期間中に用意された専用ミッションの条件を達成することで、オリジナルストーリー付きのバースデー★5メモリアカードを獲得することができる。また、誕生日を記念して新規プレイヤーアイコンを追加。こちらも専用ミッションの条件を達成することで獲得できる。

さらに、奏に関連するカードをピックアップし封入した「HAPPY BIRTHDAY KANADEガチャ」を開催中。「HAPPY BIRTHDAY KANADEガチャ」では、これまでに登場した奏のバースデーメモリアカードや、一部のおすすめシンフォギアカードの提供割合がアップしている。期間は8月4日13:59まで。

