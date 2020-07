スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてオリジナルストーリーイベント「渚の四騎士(ナイトクォーターズ)」が開催中。

●オリジナルストーリーイベント「渚の四騎士(ナイトクォーターズ)」

プロビデンス・パークにやってきたキャロルとオートスコアラーたち。紛れ込んだはぐれ錬金術師の奇襲で、キャロルが連れ去られてしまうッ!? 後を追い、向かった海底で出会うのは、なんと、自分たちと同じ自動人形。マスターを救うために戦う、オートスコアラーたちによるひと夏の物語がはじまる――。

イベント開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放され、イベントクエストではアイテム「シーグラス」をドロップ報酬として手に入れることができる。集めたアイテムはショップにて、各種強化素材などと交換することが可能。なお、イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイできる。開催期間は7月31日16:59。

また、「水着Ver.」のガリィ・トゥーマーンとミカ・ジャウカーンが初登場する「渚の四騎士(ナイトクォーターズ)イベントガチャ」が配信中。さらに、これまでに報酬として登場した水着にちなんだシンフォギアカードやメモリアカードなどがもらえる「水着フェスログインボーナス」が開催中。

