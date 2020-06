スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、オリジナルストーリーイベント「聖なる誓いの合重奏(アンサンブル)」が開催中。期間は7月31日16:59まで。

●イベント「聖なる誓いの合重奏(アンサンブル)」



【あらすじ】

迫りくる大軍勢ッ!

世界の命運を懸けた戦いは、目前に迫っていた

だが、その戦いに挑むのは、サンジェルマン、キャロル、立花響の3人だけ――

過去から蘇りし聖女は、サンジェルマンをどこまでも追い詰めていく

次々に失われていく仲間たち――

思い出される後悔――

果たされぬ約束――

様々な想いが交錯する中、サンジェルマンたちは最後の戦いへ挑む……ッ!!

今回のイベントにて交換できる主な報酬は、★5シンフォギアカード・立花響【我流・滅煌猛襲拳】※新規カード、★3メモリアカード・見守る眼差し※新規カード。また、イベント期間中「聖なる誓いの合重奏(アンサンブル)イベントログインボーナス」を開催。期間中ログインした日数に応じて、最大で歌唱石が50個プレゼントされる。

さらに、「ファウストローブ[typeパラディン]」をまとうサンジェルマン、キャロル・マールス・ディーンハイムが初登場する「聖なる誓いの合重奏(アンサンブル)イベントガチャ」が開催。主なピックアップカードは★5シンフォギアカード・サンジェルマン【ラピュセル エクラ アサルト】、★5シンフォギアカード・キャロル・マールス・ディーンハイム【エレメンタルブレイド】、★5メモリアカード・祝宴の銃撃戦ッ!、★5メモリアカード・幸せの指輪、★3メモリアカード・わたしはピンシャン。

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C) bushiroad All Rights Reserved.

(C) Pokelabo, Inc.