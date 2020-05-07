Python Software Foundationは5月5日(米国時間)、「Python Software Foundation News: Python Developers Survey 2019 Results」において、2万4000名以上のPython開発者が参加した調査の結果を伝えた。

同調査は、Pythonがどのような用途で使われており、昨年と比較してどのように推移したのかなどがまとめられている。加えて、Python開発者が分野ごとによく使っているフレームワーク、ライブラリ、ツールなどについてもまとまっており、参考になる。

掲載されている主なフレームワークやライブラリ、ツールは次のとおり。

対象 フレームワークやライブラリ、ツール Web Flank (48%)、Django (44%) データサイエンス NumPy (63%)、Pandas (55%)、Matplotlib (46%)、SciPy (36%)、SciKit-Learn (33%)、TensorFlow (26%)、Keras (20%)、Seaborn (17%)、PyTorch (15%)、NLTK (14%) ビッグデータ Apache Spark (13%)、Apache Kafka (9%)、Apache Hadoop/MapReduce (7%)、Dask (5%)、Apache Hive (4%) ユニットテスト pytest (49%)、unitest (30%)、mock (15%) そのほか Requests (56%)、Pillow (32%)、Asyncio (21%)、Scrapy (17%)、Tkinter (17%)、PyQT (15%)、Six (13%)、aiohttp (12%)

Webフレームワーク - 資料: Python Software Foundation

データサイエンスフレームワークおよびライブラリ - 資料: Python Software Foundation

ビッグデータツール - 資料: Python Software Foundation

ユニットテストフレームワーク - 資料: Python Software Foundation

そのほかのフレームワークとライブラリ - 資料: Python Software Foundation

「Python Developers Survey 2019 Results | JetBrains: Developer Tools for Professionals and Teams」は、Python Software FoundationがJetBrainsを使用して実施したPython開発者調査の報告書。今回で3回目。調査は2019年11月に実施されており、世界の150カ国を超える地域から2万4000名以上が参加した。