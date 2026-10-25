Windows Latestは2026年10月22日(現地時間)、「Bill Gates called Ctrl+Alt+Del a mistake, and Windows 11 still can't let it go」において、Windows 11で現在も使われている「Ctrl+Alt+Del」の歴史と、複数キーを押す設計が維持されている理由を紹介した。

Bill Gates氏は過去にこの操作を「間違い」と評し、単一キーで済む設計を望んでいた。しかし、この組み合わせは現在もWindowsのセキュリティ機能の一部として使われている。

Ctrl+Alt+Delは再起動のために誕生

「Ctrl+Alt+Del」は1981年、IBMの技術者David Bradley氏によって開発された。当時のIBM PCは、電源を入れ直すたびに自己診断処理（POST）が実行され、再起動に1分以上かかっていた。Bradley氏はこの待ち時間を短縮するため、自己診断を省略して再起動できるキー操作を考案した。

電源を入れ直すたびに自己診断処理(POST)が実行され、再起動には少なくとも1分以上かかったとされる。同氏はこの待ち時間を短縮するために、自己診断をスキップするキーボード操作による再起動の仕組みを作った(参考情報：「Unsung innovators: David Bradley, inventor of the “three-finger salute” – Computerworld」)。

開発初期は「Ctrl+Alt+Esc」が想定されていたが、最終的にDeleteキーが採用された。初代IBM PCのキーボードではCtrl、Alt、Escのすべてが左側にあり、誤って操作する可能性が懸念された。そこで右側に配置されているDeleteキーを採用することで、両手での操作を必要とする仕組みに改められた。

Bradley氏は2001年、IBM PC発売20周年のイベントでGates氏と同席した際、自分が考案したものの、広く知られるようにしたのはGates氏だと冗談を交えて語ったとされる。

Microsoftがログインの保護に採用

Microsoftは1993年に登場したWindows NT 3.1で、この組み合わせをセキュリティ機能に転用した。NTの開発チームは、動作中のアプリケーションが横取りできないキー操作、すなわちセキュア・アテンション・シーケンス(SAS: Secure Attention Sequence)を必要としていた。MicrosoftのLarry Osterman氏によると、セキュリティ設計を担当したJim Kelly氏が候補を探し、既存のアプリケーションで使用されていなかった「Ctrl+Alt+Del」を選択したという。

Gates氏は2013年、ハーバード大学のイベントで、ログインのたびに3本の指を使う理由を尋ねられた。彼は、利用者が期待するログイン画面であることを、ソフトウェアの低い階層に伝えるための仕組みだと説明した。

Gates氏は、ログイン時に複数のキーを押さなければならない設計を「間違い」と評した。専用のキーを1つ設けることを望んでいたという。

Windows 11でも残る理由とは？

Windowsでは、起動時に「Ctrl+Alt+Del」を登録し、ほかのプログラムやプロセスが同じ操作を利用できないようにする。ログイン後のWindows 11で「Ctrl+Alt+Del」を入力すると、ロック、ユーザー切り替え、サインアウト、パスワードの変更、タスクマネージャーの起動を選択するセキュリティオプション画面が表示される。

ログイン時に「Ctrl+Alt+Del」の入力を必要とするかどうかは、Windowsのポリシー設定によって異なる。この操作を必須にした場合、Windowsが管理する安全なログイン処理を呼び出せるため、偽のログイン画面にパスワードを入力してしまうリスクを低減できる。

一般家庭向けのWindows 11では、通常、ログイン時に「Ctrl+Alt+Del」を押す必要はない。ただし、設定を変更することで、ログイン前のキー入力を必須にすることもできる。

Microsoftは、クリックやスワイプ操作は身体的な障害のある利用者などに役立つと説明する一方、偽のログイン画面でパスワードを盗まれる危険が増すと警告している。なお、キーボードのないタブレットPCでは「Ctrl+Alt+Del」を入力できない。この場合は、機種に応じた代替操作が案内されている。

Microsoftは2024年、キーボードに「Copilotキー」を追加したが、Gates氏が望んだ単一のセキュリティキーを導入する動きは確認されていない。Ctrl+Alt+Delは、もともとPCを素早く再起動するために考案された操作だった。その後、Windowsのログインを保護する仕組みとして採用され、現在もWindows 11に受け継がれている。