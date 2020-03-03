Q-Successから2020年3月のWebサイト向けLinuxディストリビューションのシェアが発表された。2020年3月はUbuntuがシェアを増やし、DebianとCentOSがシェアを減らした。CentOSのシェア減少幅は小さい。
3月は、Debianの減少分がUbuntuに回ったようだ。現在の動向が続いた場合、Ubuntuは数カ月以内に40%以上のシェアを獲得する可能性がある。
|順位
|ディストリビューション
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|Ubuntu
|39.2%
|38.7%
|↑
|2
|Debian
|17.9%
|18.7%
|↓
|3
|CentOS
|16.7%
|16.8%
|↓
|4
|Red Hat
|1.9%
|1.9%
|＝
|5
|Gentoo
|1.9%
|1.8%
|↑
|6
|Fedora
|0.4%
|0.4%
|＝
|7
|SuSE
|0.2%
|0.2%
|＝
|8
|Scientific Linux
|<0.1%
|<0.1%
|＝
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。