Dynabookは1月23日、法人向けノートPのC新製品として、15.6型スリムモバイルノートPC「dynabook P55/FP」を発表、受注を開始した。価格（以下すべて税別）は、Microsoft Office Home & Business 2019搭載モデルが377,900円、非搭載モデルが335,000円。
15.6型サイズながら、薄さを約19.9mm、重さを約1.69kgに抑えたノートPC。CPUには第10世代Intel Core i5-10210Uを、ストレージには256GB NVMe SSDを搭載。無線LANはWi-Fi 6対応だ。
15.6型の液晶ディスプレイは、解像度が1,920×1,080ドットのフルHD。バッテリー駆動時間も約10.5時間と長く、30分で約40％を充電する「お急ぎ30分チャージ」に対応している。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-10210U（1.6GHz）、メモリがDDR4-2666 8GB、ストレージが256GB NVMe SSD、グラフィックスはIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro 64bit。
ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースは、USB Type-C×1、USB 3.0×3、HDMI×1など。本体サイズは約W316×D244×H19.9mm、重さは約1.69kg。
そのほか、13.3型モバイルノートPC「dynabook G83・S73・U63」、13.3型デタッチャブル2in1「dynabook D83」、12.5型モバイルノートPC「dynabook VC72」、15.6型ノートPC「dynabook B75/DP・B65/DP・B55/DP・B45/DP・B75/EP・B65/EP・B55/EP・B45/EP」、スリム型のデスクトップPC「dynaDesk DT100/P」も発売となる。