Amazon Prime Videoの12月の見放題作品に、フジテレビ系の深夜アニメ枠「ノイタミナ」23作品が追加。「のだめカンタービレ」や「四畳半神話大系」、「モノノ怪」などが、12月4日から順次配信される。12月の新着コンテンツリストは記事の最後で紹介する。

  • のだめカンタービレ

    Amazon Prime Videoの12月見放題作品に「のだめカンタービレ」などノイタミナ23作品が登場
    (C)二ノ宮知子・講談社/のだめカンタービレ製作委員会

アニメコンテンツは、ノイタミナから「のだめカンタービレ」シリーズや「ギルティクラウン」、「東のエデン」、「Paradise Kiss」、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」など23作品が登場。ほかにも、「冴えない彼女の育てかた」TVシリーズ第1期や、映画「ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜」などを追加する。

Prime Video独占配信の作品では、第13回本屋大賞受賞作品を映画化した「羊と鋼の森」や、モータースポーツのラリー競技をテーマにした邦画「OVER DRIVE」、トランスフォーマーシリーズのスピンオフ映画「バンブルビー」などが登場。ほかにも、ヤクルトスワローズの設立50周年を記念し、球団マスコットのつば九郎が主演するドラマ「つばめ刑事」を配信する。

  • 羊と鋼の森

    「羊と鋼の森」
    (C)2018「羊と鋼の森」製作委員会

バラエティ番組では、草彅剛とユースケ・サンタマリアのコンビでおくる独占配信番組「なぎスケ!」が登場。Amazon Original作品では、人気の自動車番組の最新シーズン「グランド・ツアー」シーズン4パート1や、コメディードラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」シーズン2なども配信する。

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    「なぎスケ!」
    (C)なぎスケ! 製作委員会

【アニメシリーズ(ノイタミナ作品)】

12月4日(水)

  • 「ギルティクラウン」
  • 「冴えない彼女の育てかた」第1期
  • 「テルマエ・ロマエ」
  • 「図書館戦争」
  • 「働きマン」
  • 「Paradise Kiss」
  • 「東のエデン」
  • 「東京マグニチュード 8.0」
  • 「モノノ怪」

12月11日(水)

  • 「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」
  • 「UN-GO」
  • 「銀の匙 Silver Spoon」第1期、第2期
  • 「坂道のアポロン」
  • 「つり球」
  • 「のだめカンタービレ」
  • 「のだめカンタービレ 巴里編」
  • 「のだめカンタービレ フィナーレ」

12月18日(水)

  • 「うさぎドロップ」
  • 「C」
  • 「西洋骨董洋菓子店 ～アンティーク～」
  • 「海月姫」
  • 「放浪息子」
  • 「四畳半神話大系」

【邦画】

12月1日(日)

  • 「虹色デイズ」
  • 「映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS」

12月4日(水)

  • 「3D 彼女 リアルガール」
  • 「トワイライト ささらさや」

12月5日(木)

  • 「快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー en film」
  • 「羊と鋼の森」 ※独占配信
  • 「ユリゴコロ」

12月7日(土)

  • 「兄友(劇場版)」
  • 「泥棒役者」

12月11日(水)

  • 「イニシエーション・ラブ」
  • 「ホットロード」
  • 「OVER DRIVE」 ※独占配信

12月14日(土)

  • 「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」
  • 「ご注文はうさぎですか?? ～Dear My Sister～」

12月15日(日)

  • 「空海－KU-KAI－美しき王妃の謎」
  • 「ナミヤ雑貨店の奇跡」
  • 「マンハント」

12月16日(月)

  • 「映画 賭ケグルイ」 ※独占配信
  • 「人魚の眠る家」 ※独占配信

12月20日(金)

  • 「大奥」
  • 「陽だまりの彼女」
  • 「MIRACLE デビクロくんの恋と魔法」

12月27日(金)

  • 「日日是好日」 ※独占配信

【洋画】

12月1日(日)

  • 「ワンダー 君は太陽」

12月4日(水)

  • 「ウインド・リバー」

12月18日(水)

  • 「白鯨との闘い」

12月20日(金)

  • Amazon Original「イントゥ・ザ・スカイ ～気球で未来を変えたふたり 」 ※独占配信
  • 「カンフー・ヨガ」

12月26日(木)

  • 「バンブルビー」※独占配信

【ドラマシリーズ】

12月3日(火)

  • 「つばめ刑事」

12月6日(金)

  • Amazon Original「マーベラス・ミセス・メイゼル」シーズン3 (字幕版)※独占配信

12月13日(金)

  • Amazon Original「エクスパンス ～巨獣めざめる～」シーズン4※独占配信

12月15日(日)

  • 「執事 西園寺の名推理 2」

12月23日(月)

  • 「12モンキーズ」シーズン1～4

【バラエティシリーズ】

12月1日(日)

  • 「BEAUTY THE BIBLE」※独占配信

12月5日(木)

  • 「人志松本のすべらない話」エピソード 11

12月13日(金)

  • Amazon Original「グランド・ツアー 」シーズン4パート1※独占配信

12月19日(木)

  • 「なぎスケ!」