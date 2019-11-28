Amazon Prime Videoの12月の見放題作品に、フジテレビ系の深夜アニメ枠「ノイタミナ」23作品が追加。「のだめカンタービレ」や「四畳半神話大系」、「モノノ怪」などが、12月4日から順次配信される。12月の新着コンテンツリストは記事の最後で紹介する。
アニメコンテンツは、ノイタミナから「のだめカンタービレ」シリーズや「ギルティクラウン」、「東のエデン」、「Paradise Kiss」、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」など23作品が登場。ほかにも、「冴えない彼女の育てかた」TVシリーズ第1期や、映画「ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜」などを追加する。
Prime Video独占配信の作品では、第13回本屋大賞受賞作品を映画化した「羊と鋼の森」や、モータースポーツのラリー競技をテーマにした邦画「OVER DRIVE」、トランスフォーマーシリーズのスピンオフ映画「バンブルビー」などが登場。ほかにも、ヤクルトスワローズの設立50周年を記念し、球団マスコットのつば九郎が主演するドラマ「つばめ刑事」を配信する。
バラエティ番組では、草彅剛とユースケ・サンタマリアのコンビでおくる独占配信番組「なぎスケ!」が登場。Amazon Original作品では、人気の自動車番組の最新シーズン「グランド・ツアー」シーズン4パート1や、コメディードラマ「マーベラス・ミセス・メイゼル」シーズン2なども配信する。
【アニメシリーズ(ノイタミナ作品)】
12月4日(水)
- 「ギルティクラウン」
- 「冴えない彼女の育てかた」第1期
- 「テルマエ・ロマエ」
- 「図書館戦争」
- 「働きマン」
- 「Paradise Kiss」
- 「東のエデン」
- 「東京マグニチュード 8.0」
- 「モノノ怪」
12月11日(水)
- 「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」
- 「UN-GO」
- 「銀の匙 Silver Spoon」第1期、第2期
- 「坂道のアポロン」
- 「つり球」
- 「のだめカンタービレ」
- 「のだめカンタービレ 巴里編」
- 「のだめカンタービレ フィナーレ」
12月18日(水)
- 「うさぎドロップ」
- 「C」
- 「西洋骨董洋菓子店 ～アンティーク～」
- 「海月姫」
- 「放浪息子」
- 「四畳半神話大系」
【邦画】
12月1日(日)
- 「虹色デイズ」
- 「映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS」
12月4日(水)
- 「3D 彼女 リアルガール」
- 「トワイライト ささらさや」
12月5日(木)
- 「快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー en film」
- 「羊と鋼の森」 ※独占配信
- 「ユリゴコロ」
12月7日(土)
- 「兄友(劇場版)」
- 「泥棒役者」
12月11日(水)
- 「イニシエーション・ラブ」
- 「ホットロード」
- 「OVER DRIVE」 ※独占配信
12月14日(土)
- 「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」
- 「ご注文はうさぎですか?? ～Dear My Sister～」
12月15日(日)
- 「空海－KU-KAI－美しき王妃の謎」
- 「ナミヤ雑貨店の奇跡」
- 「マンハント」
12月16日(月)
- 「映画 賭ケグルイ」 ※独占配信
- 「人魚の眠る家」 ※独占配信
12月20日(金)
- 「大奥」
- 「陽だまりの彼女」
- 「MIRACLE デビクロくんの恋と魔法」
12月27日(金)
- 「日日是好日」 ※独占配信
【洋画】
12月1日(日)
- 「ワンダー 君は太陽」
12月4日(水)
- 「ウインド・リバー」
12月18日(水)
- 「白鯨との闘い」
12月20日(金)
- Amazon Original「イントゥ・ザ・スカイ ～気球で未来を変えたふたり 」 ※独占配信
- 「カンフー・ヨガ」
12月26日(木)
- 「バンブルビー」※独占配信
【ドラマシリーズ】
12月3日(火)
- 「つばめ刑事」
12月6日(金)
- Amazon Original「マーベラス・ミセス・メイゼル」シーズン3 (字幕版)※独占配信
12月13日(金)
- Amazon Original「エクスパンス ～巨獣めざめる～」シーズン4※独占配信
12月15日(日)
- 「執事 西園寺の名推理 2」
12月23日(月)
- 「12モンキーズ」シーズン1～4
【バラエティシリーズ】
12月1日(日)
- 「BEAUTY THE BIBLE」※独占配信
12月5日(木)
- 「人志松本のすべらない話」エピソード 11
12月13日(金)
- Amazon Original「グランド・ツアー 」シーズン4パート1※独占配信
12月19日(木)
- 「なぎスケ!」