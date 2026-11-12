Alibaba Cloudは11月11日、次世代AIモデル「Qwen4-Max-Preview」の提供を開始した。Qwenシリーズの新たなフラッグシップモデルで、コーディングやオフィス業務、フロントエンド開発、複雑なAIエージェントの処理などを想定している。

Qwen4-Max-Previewは、テキスト生成に加えて画像や動画の内容理解、深い推論にも対応するマルチモーダルモデル。Web検索や外部ツールの呼び出しやJSON形式での構造化出力にも対応しており、複数の処理を組み合わせるAIエージェントの開発にも利用できる。

コンテキスト長は最大100万トークン、最大出力は393,216トークンと極めて大きい。推論機能は標準で有効になっており、`reasoning_effort`パラメータで推論の強度を調整できる。なお最大出力トークン数には推論中に消費するトークンも含まれる。

APIはOpenAIのChat CompletionsおよびResponses API、AnthropicのMessages APIと互換性があり、既存の対応クライアントから利用できる。モデルIDは`qwen4-max-preview`。利用にはAlibaba Cloudのサブスクリプションサービス「Token Plan」の個人版またはチーム版が必要で、通常の従量課金には対応していない。

プレビュー期間は11月11日から25日まで。Alibaba Cloudは期間中にモデルの変更を行なわず、終了後はプレビュー版の提供を終了するとしている。

画像：Alibaba Cloud