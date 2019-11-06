UQ mobileは、シャープ製のミッドレンジAndroidスマートフォン「AQUOS sense3」を、2019年11月8日に発売する。端末価格は36回払いの場合、月々990円で総額35,640円（税込、以下同）。24回払いの場合は月々1,485円で、総額35,640円となる。

  • AQUOS sense3

AQUOS sense3は、AQUOSシリーズ最大をうたう、4,000mAhの大容量バッテリーを採用したAndroidスマートフォン。約5.5インチのIGZO液晶ディスプレイ（2,160×1,080ドット）と合わせて、長時間の電池持ちを実現した。おサイフケータイや防塵・防水にも対応している。

発表当初は10月下旬以降の発売と案内されていた。UQ mobile取扱店舗では11月8日から順次、UQオンラインショップでは、11月8日9時から販売開始する。

AQUOS sense3の主な仕様

  • OS：Android 9
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）
  • メモリ：4GB
  • ストレージ：64GB
  • 外部ストレージ：microSD / SDHC / SDXC（最大512GB）
  • ディスプレイ：約5.5型 IGZO液晶（2,160×1,080ドット）
  • メインカメラ：約1,200万画素+約1,200万画素（デュアルカメラ）
  • サブカメラ：約800万画素
  • Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：Bluetooth 5.0
  • インタフェース：USB Type-C
  • NFC：○
  • おサイフケータイ：○
  • テレビチューナー：×
  • 防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8
  • バッテリー：4,000mAh
  • サイズ：約147×70×8.9mm（縦×横×厚さ）
  • 重さ：約167g
  • カラーバリエーション：ライトカッパー、シルバーホワイト