UQ mobileは、シャープ製のミッドレンジAndroidスマートフォン「AQUOS sense3」を、2019年11月8日に発売する。端末価格は36回払いの場合、月々990円で総額35,640円（税込、以下同）。24回払いの場合は月々1,485円で、総額35,640円となる。
AQUOS sense3は、AQUOSシリーズ最大をうたう、4,000mAhの大容量バッテリーを採用したAndroidスマートフォン。約5.5インチのIGZO液晶ディスプレイ（2,160×1,080ドット）と合わせて、長時間の電池持ちを実現した。おサイフケータイや防塵・防水にも対応している。
発表当初は10月下旬以降の発売と案内されていた。UQ mobile取扱店舗では11月8日から順次、UQオンラインショップでは、11月8日9時から販売開始する。
AQUOS sense3の主な仕様
- OS：Android 9
- CPU：Qualcomm Snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSD / SDHC / SDXC（最大512GB）
- ディスプレイ：約5.5型 IGZO液晶（2,160×1,080ドット）
- メインカメラ：約1,200万画素+約1,200万画素（デュアルカメラ）
- サブカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：Bluetooth 5.0
- インタフェース：USB Type-C
- NFC：○
- おサイフケータイ：○
- テレビチューナー：×
- 防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8
- バッテリー：4,000mAh
- サイズ：約147×70×8.9mm（縦×横×厚さ）
- 重さ：約167g
- カラーバリエーション：ライトカッパー、シルバーホワイト