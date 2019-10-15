UQコミュニケーションズとUQモバイル沖縄は10月15日、MVNOサービスのUQ mobileに対応するスマートフォンの新しいラインナップとして、Xperia8 、OPPO A5 2020、AQUOS sense3、Galaxy A20を発表した。10月下旬以降、UQ mobileオンラインショップなどで取り扱いを開始する。
Xperia 8（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
アスペクト比21:9の6インチ液晶を搭載し、縦長の画面を生かして2つのアプリを同時に使うといった操作が快適。メインカメラは約1,200万画素と約800万画素のデュアルカメラで、撮影シーンに合わせて自動的に最適な設定で撮影する「プレミアムおまかせオート」を備える。サウンド面では、ハイレゾ再生対応、3.5mmオーディオジャック搭載といった点が特徴。
- OS：Android 9
- CPU：Qualcomm snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSDXCメモリーカード（最大512GB）
- ディスプレイ：約6インチ（2,160×1,080ドット）
- アウトカメラ：1,200万画素＋800万画素
- インカメラ：800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.0
- おサイフケータイ：対応
- テレビチューナー：×
- 防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8
- バッテリー：2,760mAh
- 本体サイズ：約H158×W69×D8.1mm
- 重さ：約170g
- カラー：ホワイト、ブラック
OPPO A5 2020（オッポジャパン）
メインカメラに4レンズを持ち、画角が119°の超広角、標準、モノクロレンズ、ポートレートレンズという仕様。5,000mAhという大容量バッテリーを備えており、OTG対応のUSBケーブルを使うことで、OPPO A5 2020から別のデバイスへと給電できる。
- OS：CollarOS 6.0
- CPU：Qualcomm Snapdragon 665（2.0GHz / コア、1.8GHz / 4コア）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSDXCメモリーカード（最大512GB）
- ディスプレイ：約6.5インチ（720×1,600ドット）
- アウトカメラ：1,200万画素＋800万画素＋200万画素＋200万画素
- インカメラ：1,600万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：5.0
- おサイフケータイ：×
- テレビチューナー：×
- 防塵・防水：IP5X、防水は非対応
- バッテリー：5,000mAh
- 本体サイズ：約H163.6×W75.6×D9.1mm
- 重さ：約195g
- カラー：ブルー、グリーン
AQUOS sense3（シャープ）
省電力性能に優れる約5.5インチのIGZO液晶ディスプレイ（2,160×1,080ドット）を備え、4,000mAhの大容量バッテリーと合わせて長時間の電池持ちを実現。おサイフケータイや防塵・防水にも対応し、ミドルレンジのスマートフォンとしてそつなくまとまっている。
- OS：Android 9
- CPU：Qualcomm Snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）
- メモリ：4GB
- ストレージ：64GB
- 外部ストレージ：microSD / SDHC / SDXC（最大512GB）
- ディスプレイ：約5.5型 IGZO液晶（2,160×1,080ドット）
- メインカメラ：約1,200万画素+約1,200万画素（デュアルカメラ）
- サブカメラ：約800万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：Bluetooth 5.0
- インタフェース：USB Type-C
- NFC：○
- おサイフケータイ：○
- テレビチューナー：×
- 防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8
- バッテリー：4,000mAh
- サイズ：約147×70×8.9mm（縦×横×厚さ）
- 重さ：約167g
- カラーバリエーション：ライトカッパー、シルバーホワイト
Galaxy A20（サムスン電子）
「スマホデビューにおすすめ」をうたうミドルレンジモデル。本体の横幅が71mm、重さが約151gと片手で持ちやすく、文字やアイコンを大きくしたり、画面の長押しで動作する操作の長押し秒数の設定といった「かんたんモード」を備える。FM放送とインターネットラジオ（radiko）が聴けるラジオ機能も搭載。
- OS：Android 9
- CPU：Exynos 7884B（1.6GHz / 2コア、1.3GHz / 6コア）
- メモリ：3GB
- ストレージ：32GB
- 外部ストレージ：microSD / SDHC / SDXC（最大512GB）
- ディスプレイ：約5.8型（1,560×720ドット）
- メインカメラ：約800万画素
- サブカメラ：約500万画素
- Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：Bluetooth 5.0
- インタフェース：USB Type-C
- NFC：○
- おサイフケータイ：○
- テレビチューナー：×
- 防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8
- バッテリー：3,000mAh
- サイズ：約150×71×8.1mm（縦×横×厚さ）
- 重さ：約151g
- カラーバリエーション：レッド、ホワイト、ブラック