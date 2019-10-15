UQコミュニケーションズとUQモバイル沖縄は10月15日、MVNOサービスのUQ mobileに対応するスマートフォンの新しいラインナップとして、Xperia8 、OPPO A5 2020、AQUOS sense3、Galaxy A20を発表した。10月下旬以降、UQ mobileオンラインショップなどで取り扱いを開始する。

Xperia 8（ソニーモバイルコミュニケーションズ）









Xperia 8

アスペクト比21:9の6インチ液晶を搭載し、縦長の画面を生かして2つのアプリを同時に使うといった操作が快適。メインカメラは約1,200万画素と約800万画素のデュアルカメラで、撮影シーンに合わせて自動的に最適な設定で撮影する「プレミアムおまかせオート」を備える。サウンド面では、ハイレゾ再生対応、3.5mmオーディオジャック搭載といった点が特徴。

OS：Android 9

CPU：Qualcomm snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

外部ストレージ：microSDXCメモリーカード（最大512GB）

ディスプレイ：約6インチ（2,160×1,080ドット）

アウトカメラ：1,200万画素＋800万画素

インカメラ：800万画素

Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth：5.0

おサイフケータイ：対応

テレビチューナー：×

防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8

バッテリー：2,760mAh

本体サイズ：約H158×W69×D8.1mm

重さ：約170g

カラー：ホワイト、ブラック

OPPO A5 2020（オッポジャパン）

OPPO A5 2020

メインカメラに4レンズを持ち、画角が119°の超広角、標準、モノクロレンズ、ポートレートレンズという仕様。5,000mAhという大容量バッテリーを備えており、OTG対応のUSBケーブルを使うことで、OPPO A5 2020から別のデバイスへと給電できる。

OS：CollarOS 6.0

CPU：Qualcomm Snapdragon 665（2.0GHz / コア、1.8GHz / 4コア）

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

外部ストレージ：microSDXCメモリーカード（最大512GB）

ディスプレイ：約6.5インチ（720×1,600ドット）

アウトカメラ：1,200万画素＋800万画素＋200万画素＋200万画素

インカメラ：1,600万画素

Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth：5.0

おサイフケータイ：×

テレビチューナー：×

防塵・防水：IP5X、防水は非対応

バッテリー：5,000mAh

本体サイズ：約H163.6×W75.6×D9.1mm

重さ：約195g

カラー：ブルー、グリーン

AQUOS sense3（シャープ）









AQUOS sense3

省電力性能に優れる約5.5インチのIGZO液晶ディスプレイ（2,160×1,080ドット）を備え、4,000mAhの大容量バッテリーと合わせて長時間の電池持ちを実現。おサイフケータイや防塵・防水にも対応し、ミドルレンジのスマートフォンとしてそつなくまとまっている。

OS：Android 9

CPU：Qualcomm Snapdragon 630（2.2GHz / 4コア、1.8GHz / 4コア）

メモリ：4GB

ストレージ：64GB

外部ストレージ：microSD / SDHC / SDXC（最大512GB）

ディスプレイ：約5.5型 IGZO液晶（2,160×1,080ドット）

メインカメラ：約1,200万画素+約1,200万画素（デュアルカメラ）

サブカメラ：約800万画素

Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth：Bluetooth 5.0

インタフェース：USB Type-C

NFC：○

おサイフケータイ：○

テレビチューナー：×

防塵・防水：IP6X、IPX5、IPX8

バッテリー：4,000mAh

サイズ：約147×70×8.9mm（縦×横×厚さ）

重さ：約167g

カラーバリエーション：ライトカッパー、シルバーホワイト

Galaxy A20（サムスン電子）

Galaxy A20

「スマホデビューにおすすめ」をうたうミドルレンジモデル。本体の横幅が71mm、重さが約151gと片手で持ちやすく、文字やアイコンを大きくしたり、画面の長押しで動作する操作の長押し秒数の設定といった「かんたんモード」を備える。FM放送とインターネットラジオ（radiko）が聴けるラジオ機能も搭載。