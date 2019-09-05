「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」に追加コンテンツ「バンジョー＆カズーイ」が配信開始 (C) 2018 Nintendo Original Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.
格闘ゲーム「餓狼伝説」から「テリー・ボガード」が、スマブラSP追加コンテンツ第4弾として参戦 (C) 2018 Nintendo Original Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.
「スーパーマリオワールド」や「ゼルダの伝説 神々のトライフォース」などのスーパーファミコンゲーム20タイトルが遊べる「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」が登場。9月6日から、Nintendo Switchの有料サービス「Nintendo Switch Online」加入者向けに配信される。また、有料サービス加入者限定商品として、Switchに接続して“当時の操作感でゲームを
プレイできる”という「スーパーファミコン コントローラー」の予約受付を開始。税込3,218円で、9月25日より順次発送する。
「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」 (C) Nintendo (C) HAL Laboratory, Inc. (C) CITY CONNECTION CO., LTD (C) G-MODE Corporation / DATA EAST (C) Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) 1993 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(C) CAPCOM CO., LTD. 1991, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. (C) CAPCOM CO., LTD. 1993, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. (C) CAPCOM CO., LTD. 1994, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.